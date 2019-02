Overkill's The Walking Dead ist tot - Auf PS4 & Xbox One gecancelt

Overkill Software und Starbreeze Studios vergraben ihren Zombie-Koop-Shooter Overkill's The Walking Dead. Nachdem die PS4- und Xbox One-Versionen des Spiels zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben wurden, steht jetzt endgültig fest, dass sie überhaupt nicht mehr das Licht der Welt erblicken werden.

Overkill's The Walking Dead gecancelt

In einem Statement gibt Skybound Entertainment (das Unternehmen des The Walking Dead-Schöpfers Robert Kirkman) bekannt, seinen Vertrag mit Publisher Startbreeze Studios gekündigt zu haben. Alle Bemühungen um Overkill's The Walking Dead sollen damit eingestellt werden.

Konkret bedeutet das, dass die geplanten PS4- und Xbox One-Versionen nicht mehr erscheinen werden. Den zukünftigen Support für die im letzten Jahr erschienene PC-Fassung sägen die Macher ebenfalls ab.

Der Grund für das abrupte Begraben von Overkill's TWD?

Laut Skybound habe das Unternehmen "sein Bestes gegeben, um mit Starbreeze zusammenzuarbeiten und viele Probleme des Spiels zu lösen". Letztendlich aber habe Overkill's TWD nicht die Qualitäts-Standards erfüllen können, die sich Skybound von dem Spiel versprochen habe.

Auf dem PC erntete der Koop-Shooter nur mittelmäßige Wertungen. Im Test unserer Kollegen von der GameStar enttäuschte das Spiel mit seinem monotonen Missionsablauf, Balancing-Problemen und technischen Schwierigkeiten.

Andere The Walking Dead-Spiele sollen kommen

Das Ende von Walking Dead-Spielen bedeutet das aber nicht. Skybound verspricht im Statement, andere Optionen für die Entwicklung von Spielen aus Franchise auszuloten.

Das Unternehmen sei weiterhin darauf ausgerichtet, "Fans die hochwertigsten Inhalte" aus dem TWD-Universum anzubieten.

Trauert ihr um Overkill's The Walking Dead?

Quelle