'Ich habe 1856 Mal Relaxaurus ausgebrütet, um Palworld zu zerstören': Fan zeigt seine Superzucht

Das sind gerade mal acht Relaxauruse. Dieser Fan hat ein paar mehr ausgebrütet.

"Der traurige Zustand der Relaxaurus-Wertschätzung" gab den Ausschlag für einen Palworld-Fan, sich einem gigantischen Projekt rund um den gutgelaunten Dino zu widmen. YouTuber Vash Cowaii startet eine Superzucht und hinterlässt anschließend im ultimativen Relaxaurus-Koop eine Spur der Zerstörung.

Die perfekte Form der Relaxaurus-Wertschätzung

Der YouTuber hat sein Experiment in einem Video zusammengefasst. Hier hat er insgesamt 1856 Relaxaurus-Eier ausgebrütet. Im Prinzip also eine komplette Dino-Armee; nur dass es natürlich nicht möglich ist, all diese Pals zusammen mit ihren Wackelärmchen durch die Welt wobbeln zu lassen. Trotzdem hat Vash Cowaii das absolute Maximum herausgeholt.

Ziel war es, 16 richtig übermächtige Pals zu bekommen. Das bedeutet: welche mit starke passiven Fähigkeiten, plus vier Sterne-Aufwertung. Ein detailliert gezeigter Relaxaurus kommt, zusätzlich zu den vier Sternen, mit den Skills Lucky, Musclehead, Ferocious und Legend daher. Das heißt, es gibt fette Boni auf Angriffskraft, Verteidigung und Arbeitsgeschwindigkeit. Kommt dann noch der Raketenwerfer des Relaxaurus obendrauf, haben selbst Bosse keine Chance mehr.

Was der Fan mit diesen anstellt, könnt ihr euch im Video anschauen:

Das hat laut dem YouTuber jede Menge Nerven gekostet. Bei der Zucht versuchen wir, Nachwuchs von zwei guten Pals zu bekommen, der dann noch besser ist. Also: Wir wollen möglichst die richtig starken Fähigkeiten maximieren. Diese Nachzucht können wir mittels Entsafter noch verstärken, indem wir andere ihrer Art opfern.

Für die Zucht ist jedes Mal eine Torte nötig, die wir mit Ressourcen, einer Kochstelle und einem Feuerpal herstellen. Und gerade Letzteres, also das Kochen mithilfe des Pals, kann eine echte Geduldsprobe darstellen.

Aber der Aufwand wird belohnt, wenn der Fan mit voller Relaxaurus-Power durch die Welt zieht. Im Koop haben dabei alle ein Team bestehend ausschließend aus den fröhlichen Dinos dabei. Die sind jeweils mit dem mächtigen Relaxaurus-Raketenwerfer ausgestattet.

Diese starke Waffen können wir auf Charakterstufe 44 bauen. Wenn alle vier Spieler*innen im Video gleichzeitig damit feuern, ist kaum noch zu sehen, was überhaupt gerade passiert. Natürlich tummeln sich auch auf der Basis des YouTubers die babyblauen Pals.

Ist das all die Mühe wert? Das müsst ihr wohl für euch selbst entscheiden, aber zumindest kann nun niemand mehr behaupten, Relaxaurus werde zu wenig wertgeschätzt.

Was haltet ihr von diesem Projekt und seid ihr auch Relaxaurus-Fans?