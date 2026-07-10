Palworld 1.0: Alle 72 neuen Pals, die ihr jetzt freischalten könnt

Wir listen euch alle neu Pals aus Version 1.0 auf.

Stolze zweieinhalb Jahre sind seit dem Early Access-Start von Palworld vergangen. Heute ist das Actionspiel mit den bewaffneten Taschenmonstern endlich final erschienen. Alle Neuerungen – von denen es einige gibt – aus Version 1.0 könnt ihr den offiziellen Patch Notes entnehmen. Hier im Artikel wollen wir euch aber zunächst einmal das Wichtigste auflisten, nämlich die neuen Pals.

Alle neuen Pals in Version 1.0

Insgesamt bringt das Update auf die Vollversion stolze 72 neue Monster ins Spiel. Bei 25 der Viecher handelt es sich allerdings lediglich um Varianten bereits bekannter Pals.

1:57 Palworld-Macher stellen neues Spiel vor, ist Mix aus Animal Crossing und Stardew Valley.

Autoplay

Die 47 neuen Pals

13 Pupperai

14 Clovee

47 Amione

50 Wispaw

59 Muffly

62 Puffolt

72 Polapup

81 Elgrove

90 Leafan

100 Needoll

105 Moldron

115 Majex

120 Gildra

128 Skutlass

131 Pierdon

133 Snugloo

136 Carnibora

138 Dualith

140 Sekhmet

142 Tetroise

156 Bulldosu

162 Valentail

163 Snock

164 Souffline

165 Lapiron

166 Hoodle

167 Slowatt

168 Bakemi

169 Solmora

170 Lapure

171 Eidrolon

172 Dynamoff

173 Tropicaw

174 Flaracle

175 Ophydia

176 Dupin

177 Roujay

178 Venusa

179 Mycora

180 Loomen

181 Wistella

182 Solenne

183 Renjishi

184 Aegidron

192 Shaolong

193 Silvance

194 Dandilord

Die 25 Pal-Varianten

23B Tanzee Ignis

39B Woolipop Terra

48B Gloopie Primo

54B Univolt Cryst

72B Polapup Terra

81B Elgrove Cryst

89B Petallia Ignis

96B Beakon Cryst

98B Rayhound Cryst

100B Needoll Noct

105B Moldron Cryst

116B Sibelyx Primo

128B Skutlass Ignis

130B Starryon Primo

131B Pierdon Cryst

138B Dualith Noct

141B Prixter Lux

142B Tetroise Primo

148B Nitemary Botan

149B Smokie Cryst

157B Celesdir Noct

159B Knocklem Ignis

163B Snock Lux

169B Solmora Lux

171B Eidrolon Ignis

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Die Pal-Varianten fügen den Monstern übrigens wortwörtlich elementare Eigenschaften hinzu und machen sie beispielsweise zu Feuer-Pals, wie beispielsweise bei Petallia Ignis.

Und jetzt seid ihr gefragt. Zockt ihr aktuell wieder Palworld und falls ja, wie gefällt euch Version 1.0 des Spiels?