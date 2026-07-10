Palworld 1.0: Alle 72 neuen Pals, die ihr jetzt freischalten könnt

Stolze zweieinhalb Jahre sind seit dem Early Access-Start von Palworld vergangen. Heute ist das Actionspiel mit den bewaffneten Taschenmonstern endlich final erschienen. Alle Neuerungen – von denen es einige gibt – aus Version 1.0 könnt ihr den offiziellen Patch Notes entnehmen. Hier im Artikel wollen wir euch aber zunächst einmal das Wichtigste auflisten, nämlich die neuen Pals.
Alle neuen Pals in Version 1.0
Insgesamt bringt das Update auf die Vollversion stolze 72 neue Monster ins Spiel. Bei 25 der Viecher handelt es sich allerdings lediglich um Varianten bereits bekannter Pals.
Die 47 neuen Pals
- 13 Pupperai
- 14 Clovee
- 47 Amione
- 50 Wispaw
- 59 Muffly
- 62 Puffolt
- 72 Polapup
- 81 Elgrove
- 90 Leafan
- 100 Needoll
- 105 Moldron
- 115 Majex
- 120 Gildra
- 128 Skutlass
- 131 Pierdon
- 133 Snugloo
- 136 Carnibora
- 138 Dualith
- 140 Sekhmet
- 142 Tetroise
- 156 Bulldosu
- 162 Valentail
- 163 Snock
- 164 Souffline
- 165 Lapiron
- 166 Hoodle
- 167 Slowatt
- 168 Bakemi
- 169 Solmora
- 170 Lapure
- 171 Eidrolon
- 172 Dynamoff
- 173 Tropicaw
- 174 Flaracle
- 175 Ophydia
- 176 Dupin
- 177 Roujay
- 178 Venusa
- 179 Mycora
- 180 Loomen
- 181 Wistella
- 182 Solenne
- 183 Renjishi
- 184 Aegidron
- 192 Shaolong
- 193 Silvance
- 194 Dandilord
Die 25 Pal-Varianten
- 23B Tanzee Ignis
- 39B Woolipop Terra
- 48B Gloopie Primo
- 54B Univolt Cryst
- 72B Polapup Terra
- 81B Elgrove Cryst
- 89B Petallia Ignis
- 96B Beakon Cryst
- 98B Rayhound Cryst
- 100B Needoll Noct
- 105B Moldron Cryst
- 116B Sibelyx Primo
- 128B Skutlass Ignis
- 130B Starryon Primo
- 131B Pierdon Cryst
- 138B Dualith Noct
- 141B Prixter Lux
- 142B Tetroise Primo
- 148B Nitemary Botan
- 149B Smokie Cryst
- 157B Celesdir Noct
- 159B Knocklem Ignis
- 163B Snock Lux
- 169B Solmora Lux
- 171B Eidrolon Ignis
Die Pal-Varianten fügen den Monstern übrigens wortwörtlich elementare Eigenschaften hinzu und machen sie beispielsweise zu Feuer-Pals, wie beispielsweise bei Petallia Ignis.
Und jetzt seid ihr gefragt. Zockt ihr aktuell wieder Palworld und falls ja, wie gefällt euch Version 1.0 des Spiels?
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