Need for Speed war noch nie so tot wie jetzt: EA will nicht über die Vergangenheit reden und Criterion ist offiziell "Battlefield-Studio"

Need for Speed Unbound wird wohl erst einmal das letzte Need for Speed bleiben.

Haltet euch fest: Es ist jetzt schon fast vier Jahre her, dass Need for Speed Unbound erschienen ist. Die Welt wäre also langsam, aber sicher bereit für einen neuen Teil der legendären Racer-Serie. Aber ihr müsst jetzt stark sein, die Chancen dafür standen wohl noch nie so schlecht wie im Augenblick.

Burnout- und Need for Speed-Studio Criterion macht jetzt nur noch Battlefield

In einem ausführlichen IGN Nordic-Bericht wird die Geschichte des altehrwürdigen UK-Studios Criterion beeindruckend nachgezeichnet. Die Entwickler haben sich schon immer auf schicke Grafik, massive Zerstörung und großartiges Sound-Design verstanden. Von ihnen kommt die Burnout-Reihe und später haben sie mehrere Need for Speed-Teile entwickelt.

1:48 Need for Speed: Das Lockdown-Update für Unbound hat eine echte Premiere für die Serie dabei

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Damit scheint jetzt aber wirklich ein für allemal Schluss zu sein, und zwar so richtig endgültig. Bei der Feier zum 30-jährigen Studio-Jubiläum wurden zwar ab und zu noch ein paar Autos gezeigt, aber das war es dann auch schon. Eine Electronic Arts-Sprecherin hat es mehr als deutlich gemacht: Man sei "nicht hier, um über die Vergangenheit zu sprechen".

VP & GM of Battlefield Studios Europe Rebecka Coutaz erklärt sogar ganz explizit, dass man einzig und allein auf Battlefield fokussiert sei. Criterion hatte schon 2016 an Battlefield 1 mitgewirkt, genau wie an Battlefield 5, Battlefield 2042 und dem neuesten Battlefield 6, das letztes Jahr auf den Markt gekommen ist.

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Dazu passt, dass jetzt auch das offizielle Logo des Studios genau diesen Titel ziert. Es war einigen Fans schon vor knapp einem Jahr aufgefallen, jetzt taucht das Logo aber nicht mehr einfach nur sang- und klanglos auf der Webseite auf, sondern eben auch bei der Feier zum 30. Geburtstag: Criterion - A Battlefield Studio.

Das dürfte es dann also wirklich gewesen sein. Von Criterion brauchen wir jedenfalls wohl wirklich kein neues Burnout oder neues Need for Speed mehr erwarten. Hier wird einzig und allein an Battlefield geschraubt, das dürfte unmissverständlich klar sein nach diesen Ansagen.

Aber kann nicht trotzdem noch ein neues Need for Speed kommen?

Womöglich lässt Electronic Arts ein anderes Studio ran. Eventuell könnte der Staffelstab einfach weitergegeben werden und beispielsweise Codemasters macht sich an die Arbeit. Aktuell gibt es aber wirklich keinerlei Anzeichen dafür oder Hinweise darauf. Womöglich ist die Marke mit Need for Speed Unbound einfach gestorben. Es gibt zwar noch Alternativen wie Forza Horizon oder den neuen Herausforderer Clutch, aber das ist natürlich nicht dasselbe.

Was macht es mit euch, so etwas zu lesen? Was für ein Need for Speed hättet ihr euch gewünscht?