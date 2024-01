Palworld: Antike Technologie-Punkte und Antike Bauteile bekommen - so geht's

So findet ihr Antike Bauteile und bekommt die Forschungspunkte für Antike Technologie in Palworld.

Craften ist extrem wichtig, wenn ihr alle Funktionen von Palworld nutzen wollt. Während ihr die meisten neuen Technologien aber ganz simpel über Technologiepunkte freischaltet, die ihr durch Aufleveln bekommt, gibt es auch einige Gegenstände, die ihr damit nicht erhaltet.

Die findet ihr stattdessen im Crafting-Baum "Antike Technologie". Wie ihr neue Technologien dort freischaltet und an die wichtige Ressource "Antike Bauteile" kommt, erklären wir euch hier.

Palworld: So schaltet ihr Antike Technologie frei

Um Antike Technologien herstellen zu können, benötigt ihr zuerst einmal Antike Technologie-Punkte. Die könnt ihr allerdings nicht einfach so in der Welt finden. Stattdessen bekommt ihr sie ausschließlich von besonders starken Pals. Diese drei Optionen gibt es:

Turm-Bosse wie Zoe und Grizzbolt bescheren euch die meisten Antike Technologie-Punkte, sind aber auch die größte Herausforderung.

wie Zoe und Grizzbolt bescheren euch die meisten Antike Technologie-Punkte, sind aber auch die größte Herausforderung. Alpha-Pals geben euch ebenfalls Punkte. Sie sind größer und stärker als normale Pals und haben ein rotes Symbol neben ihrem Namen. Außerdem werden sie auf der Map markiert, wenn ihr sie entdeckt habt.

geben euch ebenfalls Punkte. Sie sind größer und stärker als normale Pals und haben ein rotes Symbol neben ihrem Namen. Außerdem werden sie auf der Map markiert, wenn ihr sie entdeckt habt. Dungeons könnt ihr überall in der Welt in speziellen Höhlen finden, sie sind aber nur eine bestimmte Zeit verfügbar. Besiegt ihr deren Boss, bekommt ihr ebenfalls die Punkte.

Alpha-Pals können teils ziemlich hohe Level haben, es lohnt sich also für den Anfang nach schwächeren zu suchen.

Wichtig dabei: Ihr könnt die gleichen Boss-Pals nicht endlos für Punkte farmen. Antike Technologie-Punkte bekommt ihr nämlich nur für das erste Besiegen eines jeweiligen Bosses!

Das schaltet ihr mit Antiker Technologie frei

Hinter Antiker Technologie verstecken sich einige besonders nützliche Gegenstände, wie etwa die Enterhakenpistole oder tragbare Laterne. Besonders für den Anfang empfehlen wir aber zwei der Technologien:

Kleiner Futterbeutel: Mit dem Futterbeutel schaltet ihr einen Autofütterungs-Slot frei, der bei Hunger automatisch ausgerüstetes Essen verbraucht. Später gibt es davon noch bessere Varianten.

Mit dem Futterbeutel schaltet ihr einen Autofütterungs-Slot frei, der bei Hunger automatisch ausgerüstetes Essen verbraucht. Später gibt es davon noch bessere Varianten. Pal-Entsafter: Lässt euch aus Pals derselben Spezies ein Konzentrat machen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Klingt brutal, ist aber nützlich.

Palworld: So kommt ihr an Antike Bauteile

Antike Bauteile bekommt ihr auf ähnliche Art wie die Antiken Technologie-Punkte: Nämlich indem ihr Alpha-Pals und Dungeon-Bosse besiegt oder fangt. Die Bauteile erhaltet ihr dann als Belohnung.

Diese Kämpfe können allerdings eine echte Herausforderung sein, ihr solltet euch also gut vorbereiten und auf das Level eurer Gegner achten. Teils findet ihr auch später schwächere Alpha-Pals als direkt am Anfang, also stürzt euch nicht gleich in den ersten Kampf.