Palworld: Die besten Einstellungen zum Spielstart - Diese Optionen solltet ihr sofort ändern

Mit diesen Einstellungen dürftet ihr noch mehr Spaß beim Zocken haben.

Palworld ist am 19. Januar auf Steam und Xbox-Konsolen in den Early Access gestartet und auch gleich im Game Pass gelandet. Wir verraten euch in diesem Guide, welche Einstellungen ihr im Options- und Weltenmenü wählen solltet, um euch das Leben in Paldea zu erleichtern.

Kategorie 1: Grafik

Die Xbox-Version im Game Pass bietet bei Weitem nicht so viele Grafikeinstellungen wie der Build auf Steam. Während die besten detaillierten Grafikeinstellungen auf dem PC sowieso stark von eurer Hardware abhängen, haben wir zwei Menüpunkte herausgesucht, die ihr auf beiden Plattformen einstellen könnt, plus eine Zusatzempfehlung für das Steam Deck.

Die Grafikeinstellungen auf der Xbox sind ziemlich limitiert.

Bewegungsunschärfe

Unsere Empfehlung: aus

Bewegungsunschärfe kann dabei helfen, flüssigere Bewegungen zu simulieren, sie kann aber auch bei manchen Personen Unwohlsein auslösen. In Palworld haben wir das Motion Blur nicht als hilfreich beim Verschleiern von Unsauberkeiten empfunden, gerade auf der Xbox, auf der das Spiel besonders in Drehungen etwas unrund läuft (und wir keine Möglichkeit haben, die Framerate anzupassen).

Es hat eher zum Störfaktor beigetragen. Wir empfehlen daher, es auszuschalten.

Kamerawackeln

Unsere Empfehlung: aus

Das Kamerawackeln kann besonders in actionreichen Szenen, wie bei Kämpfen, schnell stören und bei empfindlichen Personen sogar zu Übelkeit führen. Wir empfehlen daher, es auszuschalten.

Max. FPS

Verfügbar: nur auf Steam

nur auf Steam Unsere Empfehlung für das Steam Deck: 30 fps

Wollt ihr Palworld in 60 fps auf dem Steam Deck zocken, dann müsst ihr für ein einigermaßen stabiles Spielerlebnis sehr starke Abstriche bei der Grafik in Kauf nehmen. Mit 30 fps müsst ihr hingegen weit weniger Kompromisse machen, damit das Spiel mit gelegentlichen Dips auf 27 bis 25 fps meist relativ rund läuft.

Kategorie 2: Ton

Diese Parameter könnt ihr beim Ton separat regeln.

Umwelt

Unsere Empfehlung: bei Bedarf (auf etwa 60, je nach Ausgabegerät) runterregeln

Das Sound-Design in Palworld wirkt noch nicht allzu ausgereift. Es fällt auf, dass der Spielesound über weiter Strecken extrem zurückhaltend ist. Manche Geräusche stechen dagegen zu grell oder in einem nervigen Loop heraus.

Gerade auf der Xbox klagen Spieler*innen auch über verzögerte Sounds oder ein zu starkes Echo. Einige Personen erleben immer wieder einen störenden Klang, der einem Windstoß oder Flügelstark ähnelt und der ihnen zu folgen scheint. Wir empfehlen, erst mal alles auf Standard zu lassen und bei Bedarf zunächst die Umwelt-Sounds runterzuregeln.

Wir konnten allerdings noch nicht eindeutig feststellen, ob das auch die Geräusche beeinflusst, durch die ihr Lucky Pals (außergewöhnliche Pals, ähnlich Shinys aus Pokémon) einfacher finden könnt. Darum solltet ihr nur nach Bedarf runterregeln.

Kategorie 3: Spieleinstellungen

Zum Sprinten gedrückt halten

Unsere Empfehlung: aus

Unserer Erfahrung nach, ist es wesentlich komfortabler, die Option abzustellen, sodass ihr zum Sprinten nur einmal drücken müsst, statt zu halten.

Kategorie 4: Welteinstellung

Ihr könnt in Palworld mehrere Welten nach unterschiedlichen "Regeln" erstellen, aber schön ist auch, dass ihr die Einstellungen für jede Welt immerzu ändern könnt. Habt ihr also schon eure Welt erstellt, könnt ihr sie immer noch nachträglich anpassen.

Schwierigkeitsgrad

Unsere Empfehlung: benutzerdefiniert

Wir empfehlen euch, keinen fest vorgegebenen Schwierigkeitsgrad zu wählen, sondern "benutzerdefiniert" zu wählen, was euch Zugriff auf viele individuelle Parameter gibt. Zunächst ist alles auf "normal" eingestellt, ihr könnt aber sehr vieles nach Belieben ändern.

Multiplayer

Unsere Empfehlung: nur bei Bedarf aktivieren

Falls ihr vorhabt, irgendwann mal mit Freund*innen zu zocken, aber erst mal allein loszuziehen, solltet ihr eure Welt nicht direkt auf "Multiplayer" einstellen, da ihr die Welteinstellungen jederzeit ändern könnt. Stellt ihr auf Multiplayer und wollt dann Singleplayer spielen, kann das zu einer Fehlermeldung führen.

Verstreichen der Zeit (Nacht)

Unsere Empfehlung: Standard und nach Belieben erhöhen

Der Tag-Nacht-Wechsel sorgt in Palworld für Abwechslung und außerdem kommen manche Pals nur zu einer bestimmten Tageszeit raus. Die Nächte können aber trotzdem etwas zäh werden, weil ihr immer eine Lichtquelle braucht (und auch eine Wärmequelle, falls ihr noch nicht die Stoffkleidung craften könnt).

Falls euch die Nächte zu lang sind, empfehlen wir euch die Zeit bis zum Morgengrauen in den Einstellungen zu beschleunigen.

Sattheitsverlust Pals/Spieler

Unsere Empfehlung: Standard und nur bei Bedarf runterregeln

Die Survivalmechaniken in Palworld sind nicht sehr komplex und ziemlich verzeihlich. Behaltet ihr hier die Standard-Einstellung, müsst ihr ab und zu eure Pals im Team füttern oder selbst was reinspachteln (für die Pals in der Basis könnt ihr eine Futterstelle bauen, an der sie sich selbst bedienen und die sie auch selbst befüllen).

Wir empfehlen euch also, erst mal die Standard-Einstellung auszuprobieren. Merkt ihr aber, dass ihr auf Survival so gar keine Lust habt, könnt ihr hier runterregeln.

EP-Erhalt

Unsere Empfehlung: Standard, nur bei Bedarf zum "Easy Mode" hochregeln

Palworld ist ein eher verzeihliches Spiel, mit dem ihr euch nicht allzu schwertun solltet, falls ihr bereits Spiele mit Echtzeitkämpfen gezockt habt. Ihr solltet daher mit der Standard-Einstellung in der Regel gut klarkommen.

Habt ihr aber gar keine Erfahrung mit Echtzeitmechaniken, seid bei der Bedienung eingeschränkt oder habt generell keine Lust auf die Kämpferei, nutzt den "Easy Mode". So erhaltet ihr direkt mehr Erfahrungspunkte und könnte schneller aufleveln.

Überfallevents aktivieren

Unsere Empfehlung: an, nur bei Bedarf aus

Ist diese Option eingeschaltet, wird eure Basis regelmäßig von wilden Pals oder Menschen angegriffen, gegen die ihr euch verteidigen müsst. Wir empfinden diese Mechanik durchaus als spaßig, wobei wir auch nie wirklich vor den Angriffen zittern, sondern uns eher darüber freuen, dass was los ist und wir Ressourcen bekommen.

Nervt euch das aber oder ihr fürchtet zu sehr um eure schöne Basis, stellt die Events einfach aus.

Kollege Dennis spricht im GS Talk über Palworld:

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Todeshandicap

Unsere Empfehlung: nichts wird fallengelassen

Standardmäßig lasst ihr beim Tod in der Welt von Palworld all eure Items und am Körper getragene Ausrüstung fallen. Das kennt ihr wahrscheinlich auch aus anderen Survivalspielen. Gerade im frühen Spiel stellt das aber eigentlich keine Herausforderung dar. Es kostet einfach nur Zeit, den Kram wieder am Todesort aufzusammeln.

Darum empfehlen wir euch, erst mal alle Handicaps abzustellen mit der Option "nichts wird fallengelassen". Außerdem könnt ihr dann sogar theoretisch die Respawn-Funktion im Menü nutzen, um zu schummeln und euch von jedem beliebigen Punkt auf der Map einfach wieder ins Camp beamen zu lassen, statt zum Schnellreisepunkt zurückzukehren. Aber wer würde so was schon tun?!

Braucht ihr dagegen das Gefühl, dass euer Ableben irgendwelche Folgen hat, dann würden wir euch empfehlen "all in" zu gehen und das Handicap so auszuwählen, dass ihr auch noch eure Pals am Todesort droppt.

Jetzt seid ihr aber gefragt: Welche Einstellungen könnt ihr ganz besonders empfehlen, um das Spielerlebnis zu verbessern?