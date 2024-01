Palworld: Schnell und richtig leveln - so geht’s!

Beim leveln in Palworld kann man einige Fehler machen.

Levelaufstiege in Palworld geben euch viele unterschiedliche Boni. Ihr lernt nicht nur neue Rezepte, sondern könnt auch eure Statuswerte erhöhen, die eure Überlebenschancen auf den Inseln stark erhöhen.

Die wichtigsten Statuswerte

Bei jedem Levelaufstieg bekommt ihr einen Statuspunkt, den ihr auf eine von fünf Statuswerten verteilen könnt:

LP (erhöht eure Lebenspunkte)

(erhöht eure Lebenspunkte) Ausdauer (erhöht eure Ausdauer)

(erhöht eure Ausdauer) Angriff (erhöht den Schaden, den ihr verursacht)

(erhöht den Schaden, den ihr verursacht) Arbeitstempo (erhöht eure eigene Arbeitsleistung)

(erhöht eure eigene Arbeitsleistung) Gewicht (bestimmt, wie viel ihr tragen könnt)

Den letzten Wert, Verteidigung, könnt ihr nicht durch Statuspunkte verbessern. Er hängt von eurer Rüstung ab.

Werte verändern sich wenn ihr satt oder hungrig seid. Auch Temperatur wirkt sich aus.

Setzen solltet ihr vor allem auf Gewicht, Ausdauer und LP. Gerade am Anfang seid ihr oft überladen, so dass zumindest ein paar Punkte in Gewicht ein echter Segen sind, um eure Tragfähigkeit zu erhöhen.

Ausdauer erleichtert euch die Navigation in der Welt enorm und wird auch wichtig, falls ihr mal vor einem riesigen Pal davonlaufen müsst.

LP braucht ihr gerade in den langgezogenen Bosskämpfen. Aber auch in der offenen Welt werdet ihr trotz Schild und Rüstung ansonsten gerne mal mit einem Angriff aus den Latschen gehauen.

Angriff und Arbeitstempo hingegen solltet ihr vollständig ignorieren. Euer eigener Schaden hängt eher von der Waffe ab und sowieso machen eure Pals den Löwenanteil eures Schadens aus. Ähnliches gilt für Arbeitstempo. Eure Pals sind sehr viel bessere Arbeiter als ihr und erledigen alles, während ihr eher unterwegs seid.

Kann man Statuswerte zurücksetzen?

Falls ihr mit euren Werten nicht zufrieden seid und sie korrigieren wollt, dann dauert das ein Weilchen.

Erst sehr spät im Endgame lassen sich Statuswerte zurücksetzen.

Frühestens mit Level 43 lassen sich Statuswerte zurücksetzen. Dazu benötigt ihr eine “Elektrische Pharmazieanlage". Das Rezept dafür lernt ihr für drei Technologiepunkte, die ihr auch für Stufenaufstiege bekommt. Nur dort könnt ihr einen Trank herstellen, der die Werte zurücksetzt.

So levelt ihr schneller

Um Level 43 zu erreichen, müsst ihr euch etwas ins Zeug legen. Zwar erhaltet ihr eigentlich durch fast alles XP, aber um effizient zu sein gibt es einige kleine Tricks.

Nutzt unbedingt den Fangbonus aus. Jedes Mal, wenn ihr einen Pal fangt, dann bekommt ihr Erfahrungspunkte. Besonders viel XP gibt es für den ersten und den zehnten Fang. Danach erhaltet ihr leider keine EP mehr. Überprüft also euren Paldex und geht gezielt auf die Jagd nach neuen Pals und fangt direkt zehn Stück.

Bossmonster fangen ist zwar um einiges schwerer als reguläre Pals, gibt aber einen ordentlichen Erfahrungsschub. Stellt euch aber darauf ein einige Palspähren zu verbrauchen.

Massenweise Items herstellen ist zwar nicht unbedingt die beste Methode, aber sie läuft passiv ab, während ihr durch die Lande streift. Dafür benötigt ihr mehrere Beerenfelder und einen guten Feuer-Pal mit Feuererzeugung 3. Die Felder produzieren hunderte von Beeren, die euer Pal sehr schnell kochen kann. Jede Beere bringt zwar nur 2 EP, aber in der Masse lohnt es sich.

Die Erfahrungspunkterate erhöhen könnt ihr auch, wenn es euch immer noch nicht schnell genug geht. Die findet ihr unter den Welteinstellungen.

Konntet ihr noch weitere Tipps und Tricks fürs schnellere Leveln entdecken, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!