Palworld: Pokémon-Mod lässt euch als Ash spielen und Pikachus fangen - und das sieht einfach unfassbar cool aus

Palworld ist ein echtes Phänomen und wird gerade von Millionen Menschen gespielt. Das verdankt der Titel unter anderem auch seiner Ähnlichkeit zu Pokémon, auch wenn das Spiel natürlich noch viel mehr zu bieten hat (und einige Kontroversen mitbringt). Ein Modder hat sich dementsprechend nicht lange bitten lassen und das Naheliegendste getan: Palworld kann nun auch mit einer Pokémon-Mod gespielt werden, die natürlich höchst kurios aussieht.

Was ist Palworld? Palworld mixt klassische Survival-Elemente mit Pokémon-Anleihen. Ihr strandet auf einer Insel und müsst Ressourcen sammeln, Werkzeuge craften, euch etwas zu Essen organisieren und eine Basis bauen. Dabei helfen die sogenannten Pals, die ihr in der Wildnis fangen und für eure Zwecke zum Arbeiten oder Kämpfen einspannen könnt. So sieht das aus:

1:12 Palworld - Der Pokémon-Shooter startet in wenigen Tagen in den Early Access

Erste Pokémon-Mod am Start: Weil es natürlich irgendwie nahe liegt, hat ein Modder jetzt auch schon eine erste Pokémon-Mod für Palworld entwickelt. Dabei handelt es sich um einen simplen Asset-Flip, wie es sie immer wieder gibt. Der Modder ToastedShoes hat auch in der Vergangenheit schon öfter genau solche Mods entwickelt und verkauft.

Die Mischung, aus Palworld dann tatsächlich ein halbes, wenn auch inoffizielles Pokémon-Spiel zu machen, sieht natürlich ziemlich cool und witzig aus. Hier könnt ihr euch ein Video zu der Pokémon-Mod für Palworld ansehen:

Nintendo und Game Freak sehen das wohl nicht so gern: Auf Twitter wurden die ersten Beiträge zu der Mod mit Videos bereits wieder gelöscht. Dort heißt es, die Medien seien aufgrund einer Meldung des Urheberrechtsinhabers deaktiviert worden. Offenbar haben also Nintendo, Game Freak oder die Pokémon Company schon interveniert.

Für alle Pokémon-Fans, die Palworld gern als richtigen Pokémon-Klon gespielt hätten, sind das natürlich schlechte Nachrichten. Für alle anderen reicht es aber vielleicht auch schon aus, sich einfach nur die kuriosen Videos und Bilder anzusehen. Jetzt seid ihr dran, schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!

Habt ihr Palworld schon ausprobiert? Wie fändet ihr ein echtes Pokémon-Spiel mit so stark ausgeprägten Survival-Aspekten?