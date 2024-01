Palworld: Reinquarz farmen - so findet ihr die Ressource für Platinen

Ab Level 34 wird es in Palworld technisch, denn nun müsst ihr mit Reinquarz sogar Platinen herstellen.

In Palworld durchläuft eure Basis mehrere Stufen. Habt ihr anfangs noch eine kleine Blockhütte und Pals die Beeren ernten, so könnt ihr später richtige Industriekomplexe erstellen. Dafür benötigt ihr aber immer schwieriger zu bekommende Materialien.

Dafür braucht ihr Reinquarz

Habt ihr mit eurem Charakter Level 35 erreicht, dann bekommt ihr ein recht einzigartiges Rezept: Platinen. Diese benötigt ihr für die weitere Industrialisierung eurer Basen, wenn ihr hochwertige Fließbänder, Heizungen oder Kühlschränke herstellen möchtet.

Platinen benötigt ihr für fortgeschrittene Rezepte.

Platinen sind momentan das einzige Rezept, was Reinquarz benötigt. Dennoch solltet ihr darüber nachdenken, den Abbauprozess schon jetzt zu automatisieren, da in Zukunft bestimmt noch weitere Rezepte dem Early-Access-Titel hinzugefügt werden. Da kann es sich lohnen, einen Vorrat anzulegen.

Woher bekommt ihr Reinquarz

Um zum Quarz zu kommen, werdet ihr die Kletterrüstung auspacken müssen. Denn die Adern findet ihr im nördlichsten Gebirge der Welt. Hier herrscht ein raues Klima, für das ihr auf jeden Fall Kälteausrüstung benötigt. Außerdem empfehlen wir euch einen flugfähigen Pal, damit ihr das Meer überqueren könnt, was das Gebirge von der restlichen Welt trennt. Zudem macht es die Navigation in diesem Gebiet sehr viel einfacher.

Außerdem solltet ihr darauf achten, dass es sich hier um ein Stufe 40-Gebiet handelt. Ihr solltet also eine gute Gruppe an Pals besitzen, oder zumindest noch ein wenig weiter leveln, bevor ihr versucht, an diesem unwirtlichen Ort Fuß zu fassen.

Reinquarz-Adern sehen ähnlich aus wie die normalen Erz-Adern, nur dass es aussieht, als würden sich Eiskristalle an ihnen bilden. Sie sind auch um einiges dunkler, was euch in einem Schneegebiet durchaus zugutekommt, da sie sehr leicht auch auf Entfernung auszumachen sind.

Den Abbau automatisieren

Genau wie bei anderen Ressourcen, könnt ihr auch euren Pals die Arbeit überlassen und müsst nicht selbst zur Spitzhacke greifen.

Quarz-Adern sind dunkler als Erz.

Baut eine neue Palbox so auf, dass die Erzadern in Reichweite sind. Platziert mehrere Pals mit hoher Bergbaufähigkeit in dem Lager. Platziert mindestens zwei Pals mit der Transportfähigkeit im Lager. Stellt eine Truhe direkt neben der Pal-Box auf

Kümmert euch danach noch um die Versorgung der Pals. Betten, Essen und eine heiße Quelle sollten das Lager autonom machen. Auch die Essensproduktion solltet ihr mit ein paar Feldern automatisieren, wenn ihr nicht selbst alle paar Stunden Beeren von Basis zu Basis bringen wollt.

Die Box solltet ihr so nah wie möglich an die Pal-Box stellen, damit ihr keine langen Laufwege habt, falls ihr euch mit Quarz überladet.