Nintendo nimmt Änderung bei kommendem Switch-Remake zurück und macht damit einen Charakter wieder trans*

Barbara ist Teil des Schattentrios und wird von ihren Schwestern aufgrund ihrer trans-Identität gehänselt.

Mit dem Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor bringt Nintendo einen Klassiker zurück, der für viele Fans die RPG-Reihe geprägt hat. Einige Anpassungen daran sorgen für eine nötige Modernisierung des Spiels, weil in den ursprünglichen englischen sowie deutschen Lokalisierungen die Transidentität eines Charakters zensiert wurde.

Barbara ist jetzt endlich auch in der englischen Version trans*

An dieser Stelle möchten wir direkt klarstellen, dass keine Inhalte hinzugefügt wurden, um das Spiel mehr "woke" zu machen. Stattdessen wird eine Kürzung des Originals rückgängig gemacht. Barbara ist in der ursprünglichen japanischen GameCube-Version von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor trans, dieser Fakt wurde jedoch in der englischen sowie deutschen Lokalisierung nicht thematisiert.

Barbara ist gemeinsam mit ihren Schwestern Brunhilda und Roberta Teil des Schattentrios. Ihre beiden Schwestern behandeln sie jedoch schlecht und hänseln sie unter anderem aufgrund ihrer Transidentität, weswegen sie sich im Verlauf des Spiels Mario anschließt.

Auf X, ehemals Twitter, zeigt uns User*in “@p9cker_girl“ eine Übersicht davon, wie die unterschiedlichen Lokalisierungen die Transidentität von Barbara handhaben:

Der Vergleich der unterschiedlichen Lokalisierungen zeigt, dass die deutsche sowie die englische Versionen überhaupt nicht auf das Geschlecht von Barbara eingehen. Dies ist nicht nur auf ihre Vorstellung beschränkt, sondern umfasst den gesamten Inhalt des Spiels. Ihre Schwestern hänseln sie in diesen Versionen aufgrund von anderen Dingen.

In der originalen japanischen Version wird hingegen deutlich, dass Barbara trans ist. In dem Post wird es nicht ersichtlich, wie sie auf die Hänseleien ihrer Schwestern reagiert, doch in der japanischen Version gibt sie ihren Schwestern meist klein bei.

Die italienischen und französischen Lokalisierungen der Original-Version handhaben Barbaras Reaktion auf die Hänseleien ihrer Schwestern besser. In diesen steht sie stolz zu ihrer Identität. Als Beispiel übersetzen wir eine Stelle der italienischen Lokalisierung grob für euch, in der Barbara für sich einsteht: "Es stimmt. Ihr seid beide meine Schwestern, aber ich bin nun ebenfalls eine Frau und stolz darauf, eine Frau geworden zu sein."

Im Remake von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor wird die ehemalige Änderung von Barbaras Geschlecht zumindest in der englischen Version entfernt. Eindrücke von der deutschsprachigen Lokalisierung stehen aktuell noch aus.

Dabei handelt es sich noch lange nicht um den einzigen positiven Aspekt des Remakes. Aktuell sehen die Bewertungen auf Metacritic wunderbar aus und zeichnen ein durchweg gelungenes Bild von Paper Mario: Die Legende vom Äonentor.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erscheint am 23. Mai 2024 für Nintendo Switch und steht damit direkt vor der Türe. Neben Barbara erwarten euch weitere zahlreiche Begleiter*innen auf eurer Reise in ein altbekanntes Abenteuer.

