Läuft gerade Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation
Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation

25 Aufrufe

Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation

Profilbild von Maximilian Franke

Maximilian Franke
21.05.2026 | 16:45 Uhr

Am 25. Mai 2026 startet Paralives auf Steam in den Early Access. Unter Fans von Lebenssimulationen wie Die Sims 4 gilt das Spiel als Hoffnungsträger für alle, die sich eine gute Alternative für EAs Platzhirsch wünschen.

Da es sich um einen Early Access-Start handelt, solltet ihr natürlich nicht mit einem Erlebnis rechnen, das im Umfang mit Die Sims 4 mithalten kann. Die Devs wollen mindestens zwei Jahre an ihrem Spiel schrauben, bevor der volle 1.0 Release ansteht.

Während Paralives zu Beginn 40 Euro kosten wird, und der Preis mit der 1.0 Veröffentlichung steigen soll, verspricht das Entwicklerteam, das alle kommenden Updates und Erweiterungen kostenlos sein sollen.

Was euch im Mai erwartet, seht ihr hier im Gameplay-Video, das in 8 Minuten die wichtigsten Features zusammenfasst.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation Video starten   8:42

vor einer Stunde

Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.629 Videos

Zum Kanal
Paralives

Paralives

Genre: Simulation

Release:

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch! Video starten   13:00

vor 6 Stunden

Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!
Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test Video starten   1   13:43

vor 3 Tagen

Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test
Pokémon TCG Pocket-Set Paradoxansturm samt neuem Kartentyp enthüllt Video starten   0:54

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket-Set Paradoxansturm samt neuem Kartentyp enthüllt
Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation Video starten   8:42

vor einer Stunde

Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation
Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios! Video starten   18     5   13:29

vor 3 Wochen

Wenn das gesamte Spiel so gut ist, wird 007 First Light grandios!
In diesem Aufbauspiel baut ihr ganz entspannt kleine Sandburgen und schaut dabei zu, wie die Wellen sich den Strand Stück für Stück zurückholen Video starten   1   0:25

vor 2 Tagen

In diesem Aufbauspiel baut ihr ganz entspannt kleine Sandburgen und schaut dabei zu, wie die Wellen sich den Strand Stück für Stück zurückholen
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
So will Assassins Creed Black Flag Resynced ein Meisterwerk noch besser machen Video starten   14:09

gerade eben

So will Assassin's Creed Black Flag Resynced ein Meisterwerk noch besser machen
Avatar - Der Herr der Elemente auf Netflix: Erster Trailer zu Season 2 der Live Action-Serie gewährt einen ersten Blick auf Toph Beifong Video starten   2:10

vor 20 Minuten

Avatar - Der Herr der Elemente auf Netflix: Erster Trailer zu Season 2 der Live Action-Serie gewährt einen ersten Blick auf Toph Beifong
Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation Video starten   8:42

vor einer Stunde

Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation
Pokémon TCG Pocket-Set Paradoxansturm samt neuem Kartentyp enthüllt Video starten   0:54

vor einer Stunde

Pokémon TCG Pocket-Set Paradoxansturm samt neuem Kartentyp enthüllt
Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch! Video starten   13:00

vor 6 Stunden

Crimson Desert ist JETZT noch VIEL BESSER als zum Launch!
Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt Video starten   1:28

vor einem Tag

Wir haben den LEGO N-1 Starfighter gebaut und waren nach anfänglicher Skepsis überzeugt
In diesem Aufbauspiel baut ihr ganz entspannt kleine Sandburgen und schaut dabei zu, wie die Wellen sich den Strand Stück für Stück zurückholen Video starten   1   0:25

vor 2 Tagen

In diesem Aufbauspiel baut ihr ganz entspannt kleine Sandburgen und schaut dabei zu, wie die Wellen sich den Strand Stück für Stück zurückholen
Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test Video starten   1   13:43

vor 3 Tagen

Die beste Batman Open-World seit 10 Jahren - LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight im Test
Gegen pauschale Verbote! - So prüft die USK Video starten   47:08

vor 5 Tagen

Gegen pauschale Verbote! - So prüft die USK
In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen Video starten   5:43

vor 6 Tagen

In Captain Tsubasa 2: World Fighters muss sich Tsubasa bei der WM gegen alle anderen Länder beweisen
Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum Video starten   19:13

vor 6 Tagen

Subnautica 2 ist jetzt schon ein Unterwasser-Traum
Emberville in 47 Sekunden: Das düstere Indie-Games kombiniert Diablo mit Stardew Valley! Video starten   0:48

vor 6 Tagen

Emberville in 47 Sekunden: Das düstere Indie-Games kombiniert Diablo mit Stardew Valley!
mehr anzeigen