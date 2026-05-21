Paralives zeigt kurz vor dem Early Access-Start über 8 Minuten Gameplay der neuen Lebenssimulation

Am 25. Mai 2026 startet Paralives auf Steam in den Early Access. Unter Fans von Lebenssimulationen wie Die Sims 4 gilt das Spiel als Hoffnungsträger für alle, die sich eine gute Alternative für EAs Platzhirsch wünschen.

Da es sich um einen Early Access-Start handelt, solltet ihr natürlich nicht mit einem Erlebnis rechnen, das im Umfang mit Die Sims 4 mithalten kann. Die Devs wollen mindestens zwei Jahre an ihrem Spiel schrauben, bevor der volle 1.0 Release ansteht.

Während Paralives zu Beginn 40 Euro kosten wird, und der Preis mit der 1.0 Veröffentlichung steigen soll, verspricht das Entwicklerteam, das alle kommenden Updates und Erweiterungen kostenlos sein sollen.

Was euch im Mai erwartet, seht ihr hier im Gameplay-Video, das in 8 Minuten die wichtigsten Features zusammenfasst.