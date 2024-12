Path of Exile 2 - Ancient Vows abschließen: So findet ihr beide Relikte und den Altar

Dank zwei Relikten könnt ihr einen mächtigen Buff für euren Charakter abstauben.

Die meisten Quests in Path of Exile 2 lassen sich recht einfach lösen. Euch wird genau gesagt, wo ihr für die Aufgaben hin müsst und was von euch erwartet wird. Dann gibt es aber auch Quests, die euch im Dunkeln tappen lassen, so wie “Ancient Vows”.

So startet ihr die Quest

Die Quest startet nicht einfach bei einem NPC, wie so viele andere Aufgaben. Stattdessen müsst ihr eines von zwei Relikten finden. Erst dann landet sie in eurem Journal.

Dabei ist es vollkommen egal, ob ihr zuerst das Sun Clan Relic oder das Kabala Clan Relic findet. Eure erste Aufgabe wird es sein, das jeweils andere Relikt in euren Besitz zu bringen. Dabei wird euch aber nicht verraten, woher ihr das überhaupt bekommt.

Habt ihr beide gefunden, dann sollt ihr sie zu einem Altar bringen, bei dem euch die Position ebenfalls vorenthalten wird.

Daher verraten wir euch, wo ihr genau suchen müsst.

Sun Clan Relic

Besorgt erst die Relikte in The Bone Pit (1) und Keth (2). Bringt dann beide zum Valley of the Titans (3).

Für dieses Relikt müsst ihr zur Karte The Bone Pit reisen. Hier müsst ihr einfach so lange Gegner töten, bis das Relikt fallen gelassen wird. Jeder Feind kann den Questgegenstand droppen. Schaut also genau auf die Beute und achtet auf den grünen Schriftzug.

Meistens bekommt ihr das Relikt ganz nebenbei, da eine der Hauptquests euch in das Gebiet führt und ihr ohnehin massenweise Feinde erledigen müsst, um euer Ziel zu erreichen.

Kabala Clan Relict

Für das Kabala Relict gilt dasselbe, wie für das vorherige, nur dass ihr nach Keth müsst. Schnetzelt euch so lange durch Feinde, bis ihr fündig werdet. Ihr müsst also nicht gezwungenermaßen den Boss in dem Gebiet töten, der Kabala, Constrictor Queen heißt, auch wenn der Name es vermuten lässt.

Auch das Relikt in Keth werdet ihr eigentlich ganz nebenbei erhalten, denn hier führt euch ebenfalls eine der Hauptquests in das Gebiet.

Den Altar finden

Jetzt erhaltet ihr die Aufgabe, beide Relikte zu einem Altar zu bringen, ohne euch genau zu verraten, wo ihr überhaupt hin müsst. Euer Weg führt euch in das Valley of the Titans.

Geht vom Wegpunkt im Gebiet zu der großen Statue. Davor liegt ein Altar, wo ihr die Relikte einsetzen müsst.

Falls ihr schon einmal hier wart und den Teleporter aktiviert habt, dann habt ihr Glück. Wenn nicht, dann müsst ihr nun die gesamte Karte absuchen, bis ihr die Teleport-Plattform findet. Direkt daneben ist eine große Statue in den Fels gehauen, samt dem Altar.

Geht dorthin und setzt beide Relikte in die passenden Sockel ein. Habt ihr alles richtig gemacht, dann ist die Quest abgeschlossen.

Belohnungen für die Quest

Ancient Vows ist eine der wichtigsten Quests, denn ihr schaltet permanente Buffs für euren Charakter frei. Davon gibt es nur wenige im gesamten Spiel und ihr solltet sie euch alle unbedingt schnappen.

Welche Buffs ihr sonst noch bekommen könnt, erfahrt ihr hier:

Am Altar habt ihr die Qual der Wahl. Entweder bekommt ihr einen Buff, mit dem sich eure Amulette 30 % schneller aufladen oder Tränke stellen 15 % mehr Mana wieder her.

Eure Wahl ist aber nicht permanent. Ihr könnt jederzeit zum Altar zurückkehren und euch für den anderen Buff entscheiden. Das geht bei anderen Buffs, wo ihr euch entscheiden müsst, nicht. Experimentiert hier also ruhig ein wenig herum, was besser zu eurem Build passt.