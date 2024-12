Path of Exile 2 permanente Buffs - Diese Bosse und Quests solltet ihr nicht ignorieren

Um das Maximum aus eurem Charakter herauszuholen, müsst ihr viele der optionalen Inhalte bewältigen.

Ihr habt zahlreiche Möglichkeiten, um in Path of Exile 2 stärker zu werden. Eine lässt sich allerdings leicht übersehen. Denn nicht nur eure Ausrüstung und das stetige Leveln machen euch zu einem besseren Monsterschreck, sondern auch Upgrades, die ihr von Bossen oder Quests bekommen könnt.

Alle permanenten Upgrades in der Übersicht

Hier zeigen wir euch, was ihr alles bekommen könnt, wenn ihr die drei Akte in der normalen und grausamen Version beendet. Einige der Buffs verändern sich in der grausamen Version der Akte.

20 % Widerstand gegen Eis, Feuer und Blitz

20 maximales Leben

8 % erhöhtes maximales Leben

24 Waffenset-Fähigkeitspunkte

100 Wille

Wähle (Kann geändert werden, Buff gibt es zweimal) 30 % Erhöhte Amulettladungen 15 % Mana-Wiederherstellung durch Fläschchen

Wähle (Kann nicht geändert werden): 25 % erhöhte Betäubungsschwelle 30 % erhöhte Schwelle für Elementareffekte 25 % erhöhte Manaregeneration

Wähle (Kann nicht geändert werden): 10 % Widerstand gegen Chaos 5 auf alle Attribute 15 % reduzierte Wirksamkeit von Verlangsamungseffekten



Permanente Upgrades auf einen Blick erkennen

Ihr erkennt Bosse, die euch permanente Buffs geben, an dem Plus am Totenschädel. Ist der Schädel ausgegraut, dann habt ihr den Boss schon besiegt.

Alle Buffs erhaltet ihr entweder von optionalen Bossen, Quests oder Altären in der Welt. Gerade die Altäre sind schwer zu sehen und verschwinden stark im Hintergrund. Aber zumindest die Bosse könnt ihr sehr schnell finden.

Auf der Karte werden alle Bosse mit einem Totenschädel-Symbol markiert. Wenn der Boss ein Upgrade für euch hat, dann ist an dem Schädel ein Plus-Symbol zu erkennen.

Alle Buffs in Akt 1 (normal und grausam)

Clearfell

Buff: 10 % Kälteresistenz

Besiegt dafür den optionalen Boss Beira of The Rotten Pack.

Hunting Grounds

Buff: 2 Waffenset-Fähigkeitspunkte

Besiegt dafür den optionalen Boss Crowbell.

Freythorn

Buff: 30 Wille (nur im normalen Schwierigkeitsgrad)

Besiegt dafür den optionalen Boss The King in the Mists.

Ogham Farmlands

Buff: 2 Waffenset-Fähigkeitspunkte

Findet die Laute für Una in ihrer Hütte und bringt sie ihr zurück nach Clearfell.

Ogham Manor

Buff: 20 maximales Leben (normal) und 8 % maximales Leben (grausam)

Besiegt dafür den optionalen Boss Candlemass, The Living Right. Aktiviert dafür den Altar mit dem Psalm auf der ersten Ebene. Die Belohnung hängt vom Schwierigkeitsgrad ab.

Alle Buffs in Akt 2 (normal und grausam)

Keth

Buff: 2 Waffenset-Fähigkeitspunkte

Besiegt dafür den optionalen Boss Kabala, Constrictor Queen.

Valley of the Titans

Buff: Wahl aus zwei Upgrades (Kann geändert werden)

30 % Amulettladung

15 % erhöhte Manawiederherstellung durch Fläschchen

Besorgt das Kabala Clan Relic aus Keth und das Sun Clan Relic aus The Bone Pits und bringt sie zu dem Altar im Valley of the Titans. Bei einem erneuten Besuch könnt ihr den Buff wechseln.

Deshar

Buff: 2 Waffenset-Fähigkeitspunkte

Findet den Brief im Gebiet und bringt ihn zu Shambrin in der Karawane.

The Spires of Deshar

Buff: 10 % Blitzwiderstand

Am Ende der Zone steht ein Altar mit dem Namen Sisters of Garukhan. Er ist nicht auf der Karte markiert. Daher müsst ihr genau hinschauen und das Gebiet absuchen. Interagiert mit dem Altar und ihr bekommt den Buff.

Alle Buffs in Akt 3 (normal und grausam)

Upgrades von Bossen bekommt ihr nur vom ersten Kill.

Jungle Ruins

Buff: 2 Waffenset-Fähigkeitspunkte

Besiegt dafür den optionalen Boss Mighty Silverfist.

The Azag Bog

Buff: 30 Wille (normal) und 40 Wille (grausam)

Besiegt dafür den optionalen Boss Ignagduk, The Bog Witch. Im grausamen Schwierigkeitsgrad bringt ihr Schädel 10 Wille mehr.

The Venom Crypts

Buff: Wahl aus drei Upgrades (Kann kann nicht geändert werden)

Normaler Schwierigkeitsgrad:

25 % erhöhte Betäubungsschwelle

30 % erhöhte Schwelle für Elementareffekte

25 % erhöhte Manaregeneration

Grausamer Schwierigkeitsgrad:

10 % Chaoswiderstand

5 auf alle Attribute

15 % verringerte Verlangsamungsdebuffs

Bringt das Giftfläschchen aus dem Dungeon zurück zu Servi im Lager.

Jiquani Machinarium

Buff: 10 % Feuerwiderstand

Besiegt dafür den optionalen Boss Blackjaw, the Remnant.

Aggorat

Buff: 2 Waffenset-Fähigkeitspunkte

Farmt so lange seltene Gegner, bis einer das Sacrificial Heart fallen lässt. Bringt es dann zum Opferaltar im selben Gebiet und opfert es.

Überlegt euch permanente Upgrades gut

Die Boni aus dem dritten Akt könnt ihr nur einmal bekommen und sie nicht mehr ändern. Daher solltet ihr euch gut überlegen, was ihr hier wählt.

Wir empfehlen euch auf normal die erhöhte Manaregeneration und auf grausam 10 % Chaoswiderstand mitzunehmen. Beides ist ansonsten schwer zu bekommen.