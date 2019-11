Path of Exile 2 - Ankündigung mit allerhand Infos und erstem Trailer

Gute Wochen für Freunde des gepflegten Hack'n'Slays. Nach reichlich Infos zu Blizzards Diablo 4, hat sich wohl Path of Exile-Entwickler Grinding Gear Games gedacht "das können wir auch" und hat auf der ersten ExileCon den Nachfolger des beliebten F2P-Rollenspiels angekündigt.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Name: Path of Exile 2

Path of Exile 2 Plattform: Konsolen & PC

Konsolen & PC Umfang: PoE 2 kommt mit sieben neuen Akten. Zusätzlich könnt ihr auch die Kampagne des Erstlings erleben, habt so zwei Kampagnen in einem Spiel.

PoE 2 kommt mit sieben neuen Akten. Zusätzlich könnt ihr auch die Kampagne des Erstlings erleben, habt so zwei Kampagnen in einem Spiel. Klassen: Bislang sind 19 neue Ascendancy-Klassen geplant.

Bislang sind 19 neue Ascendancy-Klassen geplant. Neues Skillsystem

Neues Equipment

Was passiert mit meinen Mikrotransaktionen? Hier können wir euch Entwarnung geben. Habt ihr einen Gegenstand in Path of Exile gekauft, könnt ihr diesen in Teil 2 weiterhin benutzen.

Story: (Spoiler-Warnung) 20 Jahre sind seit dem Tod von Kitava vergangen, die Gesellschaft befindet sich im Wiederaufbau. Schauplatz ist erneut der Kontinent Wraeclast.

Wann erscheint Path of Exile 2? Bis zum Release wird es laut der Entwickler noch einige Zeit dauern, wenngleich der erste Akt auf der ExileCon bereits spielbar ist. Frühestens Ende 2020 kommt eine Beta.

Die Entwickler haben zudem einen ersten Gameplay-Trailer veröffentlicht, der die verbesserte Engine zeigt:

Path of Exile für Mobile angekündigt

Etwas unerwartet kündigte Grinding Gear zudem eine mobile Version von Path of Exile an.

Das Kuriose: Ob die Version erscheint, hängt ganz an euch, den Fans. Fällt das Feedback seitens der PoE-Community negativ aus, wird das "Experiment", wie es CEO Chris Wilson sagt, einfach wieder eingestellt.

Den humorvollen Trailer zur Mobile-Ankündigung findet ihr unter dem Link.

Path of Exile-Erweiterung (3.9.0.)

Auch zur kommenden Erweiterung "Conquerors of the Atlas" gab es neue Infos.

neue Endgame-Story

Upgrades für Maps

neue Fähigkeiten (u.a. für den Bogen)

mächtige "Support Gem Plus"-Items

Wann erscheint die Erweiterung? Am 13. Dezember 2019 geht's los.

Den offiziellen Trailer zur Erweiterung könnt ihr euch hier anschauen.

Weitere Infos zu PoE:

- Release für Mac OS in 2020

- Neue PoE-Liga (Metamorph)

Freut ihr euch auf Path of Exile 2?