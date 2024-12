Path of Exile 2: Der Early Access hat einen Modus, der zum Full Release verschwindet

In Path of Exile 2 wird noch viel ergänzt, ein Modus wird aber später gestrichen.

Wie bei vielen anderen Spielen dient der Early Access bei Path of Exile 2 unter anderem dazu, nach und nach neue Inhalte zu ergänzen. Ein Modus wird allerdings zum vollen Release des ARPGs im Jahr 2025 wieder entfernt – und das liegt nicht am Spielerfeedback, sondern hat einen anderen guten Grund.

Die Path of Exile 2-Kampagne sieht zum Full Release anders aus

Path of Exile 2 kommt zum Early Access-Release am 6. Dezember schon mit einer ganzen Menge Inhalten. Dazu gehören unter anderem 50 Bosse und 6 Klassen. Auch drei Akte der Kampagne könnt ihr bereits spielen, erst mal im "normalen" Spiel, dann noch mal in einem New Game Plus-Modus, bei dem ihr eure Held*innen und Ausrüstung mitnehmt.

Aber genau dieser Modus wir zum finalen Release des ARPGs nicht mehr im Spiel sein. Die Kampagne könnt ihr dann nur noch ganz regulär einmal mit jedem Charakter durchspielen. Dafür gibt es aber einen ganz einfachen Grund:

Die Kampagne wird zum Full Release ganze sechs Akte umfassen, also doppelt so viele wie im Early Access. Habt ihr alle Kapitel durchgespielt, sollte euer Charakter etwa Level 65 erreicht haben und somit bereit fürs Endgame sein, in dem das Max-Level bei 100 erreicht ist.

Darum ergibt das Sinn

Im Early Access mit nur drei Akten dürftet ihr aber bei Weitem nicht so hoch leveln können, sondern am Ende nach Entwickler-Einschätzung eher bei Stufe 45 landen. Weil ihr damit aber noch nicht für die fordernden Endgame-Aktivitäten auf der eigenen Atlas-Map gestählt seid, bietet Entwickler Grinding Gear Games eben erst mal den NG+ Modus an, der euch dann noch mal um die 20 Level bescheren dürfte.

Alle Early Access-Inhalte und Infos im Überblick:

Die Anpassungen ergeben also mit Blick auf den Spielfortschritt durchaus Sinn und die Community dürfte sich über drei weitere komplett neue Akte mehr freuen als über den verlorenen Modus zu trauern. Trotzdem gibt es unter ARPG-Fans immer Spieler*innen, die sich gerne noch mal mit vorhandenem Gear im New Game Plus durch eine Kampagne schlagen.

Gerade, wer nicht allzu erpicht aufs Endgame ist, könnte daher einen New Game Plus-Modus für die komplette, fertige Story vermissen. Aber bei der Menge an Inhalten, die der Entwickler bereitstellt, dürften sich die Wenigsten beklagen. Das Spiel soll übrigens noch etwa sechs Monate im Early Access bleiben.

Mögt ihr New Game Plus-Modi generell oder können die euch gestohlen bleiben?