Path of Exile 2 Early Access startet mit 6 Klassen, großer Kampagne und 50 Bossen - Hier findet ihr alle Infos

Path of Exile 2 startet für alle, die ein Supporter Pack erwerben, am 6. Dezember in den Early Access. Auch wenn Entwickler Grinding Gear Games im Laufe der Zeit noch Inhalte nachreichen will, könnt ihr euch bereits zum Start in haufenweise Content stürzen. Dazu gehören (eine noch verkürzte) Kampagne und ein umfangreiches Endgame, prall gefüllt mit einer ganzen Menge Bossen und Monstertypen.

Wir verraten euch, was alles mit dabei ist und was ihr noch über den Launch und das Spiel ganz allgemein über Path of Exile 2 wissen solltet.

Hier findet ihr direkt, was euch interessiert:

Wann und auf welchen Plattformen startet der Early Access?

Path of Exile 2 startet am 6. Dezember auf allen Plattformen, auf denen der Titel verfügbar ist, in den Early Access. Also auf PS5, Xbox Series X/S und PC (Steam und Epic). Voraussetzung, um schon im EA dabei zu sein, sind aber ein kostenpflichtiges Starter Pack (mehr dazu im folgenden Abschnitt) und ein Path of Exile-Account.

Free2Play oder Supporter Packs: Was kostet Path of Exile 2 im Early Access und zum Full Release?

Das Free2Play-Modell greift bei Path of Exile 2 erst zum Full Release im nächsten Jahr. Wer bereits im Early Access starten will, muss eines der Unterstützerpakete kaufen, die den früheren Zugang beinhalten. Diese sind ab sofort in den unterschiedlichen Plattform-Stores oder direkt über die Webseite ab einem Basispreis von ca. 30 Euro verfügbar. Je nach Plattform variiert der Preis ein wenig.

Das günstigste Paket enthält den Key und 300 Points (die 30 Euro auf der offiziellen Shop-Webseite entsprechen). Daneben gibt es aber noch weitere Varianten, die zwischen 60 und 480 Euro kosten und mit zahlreichen digitalen und physischen Zusätzen kommen.

Wann folgt der Full Release von Path of Exile 2?

Das Datum für den Full Release und die Roadmap für Inhalts-Ergänzungen stehen bisher noch nicht, Game Director Jonathan Rogers schätzt aber die Zeit für den Early Access in einer Fragerunde mit der Presse, an der auch GamePro teilgenommen hat, auf rund ein halbes Jahr. Er schloss die Möglichkeit nicht aus, dass sich der Zeitraum auch länger ziehen könnte, sagte aber, man rechne fest mit einem Full Release im Jahr 2025.

Schon vorher sollen aber regelmäßig neue Inhalte folgen, das Team hat laut Rogers viel auf Halde, das bereits zu 80% fertig ist.

Wie viele und welche Klassen gibt es zum Early Access in Path of Exile 2?

Der Early Access von Path of Exile 2 startet direkt mit sechs ganz unterschiedlichen Klassen. Dabei wird es jedoch nicht bleiben. Im Lauf der Zeit kommen noch mal sechs neue Klassen dazu.

Diese 6 Klassen gibt es gleich zum Early Access-Start:

Monk: flinker Melee-Kämpfer mit mächtigen Kombo-Skills, der sich auf Martial Arts und seinen Stab verlässt

flinker Melee-Kämpfer mit mächtigen Kombo-Skills, der sich auf Martial Arts und seinen Stab verlässt Warrior: Nahkämpfer mit langsameren, aber schweren Attacken und mit seinem Schild, das sowohl frontale Melee-Angriffe als auch Zauber blocken und für Angriffe genutzt werden kann

Nahkämpfer mit langsameren, aber schweren Attacken und mit seinem Schild, das sowohl frontale Melee-Angriffe als auch Zauber blocken und für Angriffe genutzt werden kann Ranger: spezialisiert auf den Fernkampf mit Bogen, den er mit Blitz-,Gift-,Eis- oder normalen Pfeilen für physischen Schaden laden kann

spezialisiert auf den Fernkampf mit Bogen, den er mit Blitz-,Gift-,Eis- oder normalen Pfeilen für physischen Schaden laden kann Mercenary: spezialisiert auf die Armbrust und explosive Skills, die wie Scharfschützengewehre oder sogar Granatwerfer funktionieren

spezialisiert auf die Armbrust und explosive Skills, die wie Scharfschützengewehre oder sogar Granatwerfer funktionieren Witch: beschwört Skelette und andere Summons, die ihr im Kampf zur Hand gehen

beschwört Skelette und andere Summons, die ihr im Kampf zur Hand gehen Sorceress: bringt mächtige Elementarzauber mit

Die Klassen in Path of Exile 2 sind übrigens Gender-locked, heißt, es gibt keine zwei Formen der Held*innen, wie beispielsweise zuletzt in Diablo 4.

Acendancy-Klassen (Spezialisierungen)

Für jede der Klassen stehen außerdem noch zwei "Ascendancy Classes" zur Verfügung. Später werden es sogar drei sein. Das sind sozusagen Spezialisierungen, die ihr euch aber erst mal mit ganz bestimmten Prüfungen verdienen müsst.

Beispielsweise könnt ihr als Sorceress zum "Chronomancer" werden und die Zeit manipulieren. Ihr könnt sie dann unter anderem anhalten oder sogar Risse öffnen, mit denen ihr an frühere Orte zurückkehren könnt und wieder genauso viel Leben und Mana habt wie zum Zeitpunkt, an dem ihr dort wart.

Im neuen Trailer könnt ihr euch einen Eindruck vom Gameplay verschaffen:

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Gibt es Koop in Path of Exile 2?

Path of Exile 2 könnt ihr mit Freund*innen sowohl im lokalen als auch im online Koop zusammen spielen. Ihr habt sogar die Möglichkeit, wenn ihr im Couch Koop zockt, euch Gruppen anzuschließen.

Gibt es Cross Play und Cross Save? Das Zusammenspiel funktioniert plattformübergreifend, genau wie auch der Spielfortschritt.

Welche Besonderheit gibt es beim Skilltree von Path of Exile 2?

Der Passive Fähigkeitenbaum von Path of Exile 2 wirkt auf Neulinge mit seinen über 1500 Knoten schnell mal etwas einschüchternd. Den Skilltree teilen sich allerdings alle Klassen, sie starten nur an unterschiedlichen Enden. Für jeden Stufenaufstieg gibt es einen Punkt zu verteilen.

Wo liegt das Max-Level? Bei 100.

Level 1-45 erreicht ihr in Akt 1-3 der Kampagne

Level 46-65 in der Cruel-Kampagne (NG+)

Level 66-100 im Engame

Wie steht's um Respecs? Zurücksetzen und Neuverteilen von Punkten ist jetzt einfacher, da es dieses Mal Gold, keine Items, benötigt. Das soll gerade anfangs das Experimentieren ermöglichen. Zudem schaltet ihr gerade mit Endgame-Aktivitäten weitere Skilltrees frei.

Mehr zum Thema Respec lest ihr hier:



Mehr zum Thema Path of Exile 2 killt einen der größten Kritikpunkte an Teil 1 und macht damit vor allem Neulingen das Leben leichter von Samara Summer

Wie viele Bosse und Monstertypen stecken im Early Access?

Zum Early Access-Start könnt ihr in der Spielwelt direkt auf 50 Bosse und etwa 400 unterschiedliche Monstertypen treffen. Aber auch hier wird nach und nach ergänzt. Zum Release soll das Spiel doppelt so groß sein und 100 Bosse beinhalten.

Kampagnen-Spielzeit: Wie lange dauert die Story?

Im Early Access könnt ihr direkt die Kampagne und das Endgame von Path of Exile 2 zocken. Die Kampagne soll dann aber zunächst erst mal nur 3 Akte umfassen und Neulinge rund 25 Stunden beschäftigen.

Danach könnt ihr euch mit einer Art NG+ noch mal durch die Story schnetzeln, auf der sogenannten "Cruel"-Schwierigkeitsstufe. Das soll dann aber schneller gehen und euch auf das Endgame vorbereiten.

Später wird die Kampagne aber auf 6 Akte ausgeweitet und der Cruel-Schwierigkeitsgrad dafür entfernt. Die Spielzeit der Kampagne dürfte also zum Full Release noch mal deutlich länger sein.

4:58 Path of Exile 2 zeigt sein düsteres Opening Cinematic und wir wollen sofort Monster schnetzeln!

Welche Endgame-Inhalte sind zum Early Access in Path of Exile 2 verfügbar?

Die Kampagne von Path of Exile 2 umfasst im Early Access erst mal nur drei Akte, da Grinding Gear Games sicherstellen wollte, dass schon zum Start umfangreiche Endgame-Aktivitäten zur Verfügung stehen.

Für das Endgame gibt es eine eigene Map namens "Atlas", auf der ihr unterschiedliche Areale, Biome und Challenges findet. In ihrem Zentrum öffnet ihr Portale, um in neue Areale zu gelangen und für neue Gebiete sind sogenannte "Waystones" nötig.

Ihr reist nun in die Bereiche und säubert sie von Monstern. Gelingt euch das aber nicht, schließen sie sich und ihr müsst euch einen anderen Weg drumherum bahnen. Mithilfe von Türmen deckt ihr neue Kartenbereiche auf. In korrumpierten Gebieten findet ihr besonders gefährliche, aber lohnenswerte Monster.

Spezielle Icons über bestimmten Arealen verraten euch, dass ihr dort auf eine ganz besondere Herausforderung trefft. Ein Totenkopf steht beispielsweise für einen mächtigen Boss. Ihr kennt die Gegner zwar schon aus der Kampagne, sie kommen hier aber mit veränderter KI und anderen Fähigkeiten.

Das Besondere an den Endgame-Aktivitäten

Hier schaltet ihr nochmal ganz eigene Fähigkeitenbäume frei.

Diese Aktivitäten erwarten euch neben den genannten Endgame-Features auf der Atlas-Map:

Breach : Hier öffnen sich Risse in der Realität, sodass Dämonen und andere Monster in die Welt strömen. Je schneller ihr sie tötet, desto mehr Loot gibt es dafür. Daneben gibt es einen Boss und ein Fortschrittssystem, mit dem die Breach noch fordernder, aber auch belohnender wird.

: Hier öffnen sich Risse in der Realität, sodass Dämonen und andere Monster in die Welt strömen. Je schneller ihr sie tötet, desto mehr Loot gibt es dafür. Daneben gibt es einen Boss und ein Fortschrittssystem, mit dem die Breach noch fordernder, aber auch belohnender wird. Ritual : Bei dieser Aktivität tötet ihr Monster, um den Altar "zu füttern". Dabei gibt es ein Risk-Reward-System, weil ihr mit weiteren Ritualen in derselben Area mehr Belohnungen bekommt, aber dadurch nicht nur neue Monster erscheinen, sondern auch die zuvor getöteten wieder auferstehen. Zu den mächtigen Belohnungen gehören Omen (begehrte Crafting-Items).

: Bei dieser Aktivität tötet ihr Monster, um den Altar "zu füttern". Dabei gibt es ein Risk-Reward-System, weil ihr mit weiteren Ritualen in derselben Area mehr Belohnungen bekommt, aber dadurch nicht nur neue Monster erscheinen, sondern auch die zuvor getöteten wieder auferstehen. Zu den mächtigen Belohnungen gehören Omen (begehrte Crafting-Items). Delirium : Hier betretet ihr einen "Albtraum", in dem gefährliche Kreaturen lauern, je weiter ihr vordringt, desto fieser werden sie. Erneut gibt es nützliche Crafting-Materialien zu verdienen, nämlich Distilled Emotions. Ihr könnt diese Items außerdem nutzen, um eure Endgame-Map zu modifizieren für mehr Schwierigkeit und bessere Belohnungen.

: Hier betretet ihr einen "Albtraum", in dem gefährliche Kreaturen lauern, je weiter ihr vordringt, desto fieser werden sie. Erneut gibt es nützliche Crafting-Materialien zu verdienen, nämlich Distilled Emotions. Ihr könnt diese Items außerdem nutzen, um eure Endgame-Map zu modifizieren für mehr Schwierigkeit und bessere Belohnungen. Expedition: Bei Expeditionen helft ihr Kalguurans Siedlern Artefakte auszugraben. Dabei geht es explosiv zur Sache. Während ihr euch einen Weg freisprengt und nach diesen buddelt, trefft ihr außerdem häufig auf ihre Vorfahren, die wieder zum Leben erwachen und nicht ganz so gute Laune haben. Ein Boss mit einzigartigen Belohnungen wartet natürlich ebenfalls.

Wie klingt das alles für euch? Werdet ihr bereits mit einem Supporter Pack in den Early Access starten oder wartet ihr noch auf den Full Release und probiert dann erst mal das Free2Play-Modell?