Path of Exile 2: Diese Mikrotransaktionen gibt es im Ingame-Shop des Diablo-Konkurrenten

Path of Exile 2 kommt mit einem Echtgeld-Shop und so sieht er aus.

Am 6. Dezember startet Path of Exile 2 in den Early Access. Während ihr für die Teilnahme am Early Access noch ein Supporter-Paket kaufen und mindestens 30 Euro ausgeben müsst, erscheint das Spiel zum Full-Release als Free to Play-Titel.

Wie üblich gibt es dafür aber einen Ingame-Shop, samt unzähliger Mikrotransaktionen. Wir möchten euch hier einen Überblick über das Angebot verschaffen und einordnen, ob ihr auf Echtgeld-Transaktionen angewiesen seid, um das Spiel im vollen Maß zu genießen.

Für Transaktionen im Shop benötigt ihr Punkte-Münzen, die ihr ausschließlich für Echtgeld kaufen könnt. 100 Münzen entsprechen dabei einem Wert von 10 Euro. Im Unterstützerpaket für 30 Euro sind bereits 300 Münzen inklusive. Alle bereits im Vorgänger getätigten Mikrotransaktionen können auch in Path of Exile 2 genutzt werden, da sich beide Spiele einen gemeinsamen Shop teilen. Die Angaben hier beziehen sich aktuell noch auf die Shop-Version vor dem Early-Access-Start. Kommen zum Release exklusive Angebote für Path of Exile 2 dazu, werden wir den Artikel entsprechend updaten.

Skins, Effekte und Emotes - Alle kosmetischen Mikrotransaktionen

Die überwiegende Anzahl der Käufe, die ihr in Path of Exile 2 tätigen könnt, sind kosmetischer Natur. Mit dem nötigen Kleingeld könnt ihr nahezu alles rund um euren Charakter visuell anpassen. Folgende Items stehen euch dabei zur Verfügung:

Rüstungs-Skins

Rückenzusätze

Waffen-Skins

Vollsteckereffekte

Portal-Skins

Fertigkeiten-Skins

Fußspuren-Skins

Charaktereffekte und Emotes

Dekorationen für das Versteck

Dekorationen für das Gildenversteck

Cursor-Skins

Das kosten euch die Skins: Die Preise für die Skins sind durchaus gesalzen. Für ein Paar Handschuhe oder Stiefel legt ihr im Schnitt zwischen 6,50 Euro und 8,50 Euro auf den Tisch, Körperrüstungen kosten euch in der Regel mehr als 20 Euro und ganze Rüstungs-Sets bekommt ihr ab 42 Euro. Für einige Sets müsst ihr sogar umgerechnet 80 Euro berappen.

Natürlich müssen wir immer berücksichtigen, dass es sich hier um ein F2P-Spiel handelt, wer aber besonders viel Wert auf das Aussehen seiner Spielfigur legt, muss damit leben, dass die kosmetischen Transaktionen gar nicht so "mikro" sind. Einen Charakter Editor, in dem wir unsere Figur anpassen können, gibt es nämlich auch nicht.

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Autoplay

Mehr Lagerplatz und Charakter-Slots

Die folgenden Angebote sind nicht kosmetischer Natur und bieten einige handfeste Vorteile.

Truhenfächer: Ihr verfügt in Path of Exile über eine Truhe, die sich alle Charaktere auf eurem Account teilen. Wirkt der Platz anfangs noch recht großzügig, wird es im späteren Spielverlauf eng.

Im Shop bekommt ihr deswegen viele verschiedene Optionen. Zum einen könnt ihr euren Truhenplatz vergrößern, zum anderen separate Fächer für bestimmte Gegenstände und Ressourcen kaufen. Das ist vor allem für die Übersicht eine tolle Sache.

Eine weitere wichtige Option ist die "Premium"-Aufwertung. Damit könnt ihr einzelne Fächer verbessern und fortan beschriften und mit einer Farbe versehen. Noch wichtiger aber: Der Ingame-Handel mit anderen Spieler*innen funktioniert ausschließlich über Premium-Truhen. Das bedeutet, ohne mindestens eine Aufwertung könnt ihr nicht mit anderen Spielenden handeln. Für die Gildentruhen könnt ihr übrigens dieselben Vorteile erwerben.

Charakterslots: Im Shop könnt ihr euch zusätzliche Charakter-Slots kaufen. Ohne zusätzliche Slots könnt ihr allerdings bereits 24 Charaktere erstellen. Auch weitere Mitgliedsslots für eure Gilde könnt ihr kaufen. Diese liegen ohne Zukäufe bei 30.

Das kosten euch die Vorteile: Die Preise sind an dieser Stelle wesentlich moderater, als bei den kosmetischen Gegenständen. Ein weiterer Charakter-Slot liegt etwa bei 3 Euro, wollt ihr 10 weitere Gildenmitglieder, kostet euch das 10 Euro.

Die Spezialkisten, die etwa für Flaschen, Währungen oder Gems benutzt werden können, liegen bei 4 bis 15 Euro. Ein zusätzliches normales Truhenfach kostet 3 Euro und die Premium-Aufwertung für ein Truhenfach kostet 1,50 Euro.

Auch wenn die Preise für Rüstungen und andere kosmetische Gegenstände sehr hoch sind, wird der F2P-Ansatz von Path of Exile stets als fair bezeichnet – immerhin bekommen wir im ersten Teil ein mittlerweile extrem umfangreiches Spiel, welches wir komplett kostenlos spielen können.

Die Mikrotransaktionen bleiben dabei stets optional, lediglich beim Lagerplatz kommen Vielspielende sehr wahrscheinlich nicht um die ein oder andere Transaktion herum. Dafür fallen die Preise in diesem Bereich aber auch wesentlich geringer aus.

Habt ihr bereits das erste Path of Exile gespielt und Mikrotransaktionen genutzt? Was habt ihr euch gekauft?