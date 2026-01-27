Papa lässt seine 9-jährige Tochter ihren eigenen PC bauen - die macht alles selbst und bekommt sogar eine Grafikkarte von Fans geschenkt

Der fertige PC der Tochter (Bild: reddit.com/user/ShadowMario01/).

Ich weiß ja nicht, was ihr im Alter von neun Jahren so zustande bekommen habt, aber meine Wenigkeit konnte mit Sicherheit keine PCs zusammenschrauben. Damit habe ich selbst heute immer noch Probleme. Umso beeindruckender ist es, was diese junge Mädchen – mit etwas Hilfe ihres Vaters – zusammengebastelt hat.

Tochter hilft Vater beim PC-Bau und bastelt sich mit 9 Jahren schließlich ihren eigenen Rechner zusammen

Darum geht's: Schon vor einiger Zeit hatte sich der Vater auf Reddit zu Wort gemeldet und davon berichtet, dass ihm seine junge Tochter beim Zusammenbasteln seines PCs geholfen hat. Ungefähr ein Jahr später war es dann an der Zeit für das Mädchen, ihren eigenen Rechner zusammenzuschrauben.

Hier könnt ihr euch einige Bilder davon ansehen:

Die Einzelteile wurden mit Hilfe einer praktischen PCPartPicker-Liste zusammengestellt und sollen insgesamt um die 660 US-Dollar gekostet haben. Mit dabei ist ein Mini-Gehäuse. Die GTX 1660ti-Grafikkarte wurde ihr sogar von einem anderen Reddit-User spendiert.

Die Kleine hat fast alles selbst gemacht: Da die damals 9-Jährige bereits etwas Übung hatte, ließ der Vater sie beim Zusammenbauen einfach machen. Er hat ihr in erster Linie gesagt, was zu tun war und ihr geholfen, wenn sie ihn darum bat, etwa bei der Verkabelung und beim Installieren der Software.

Auch wenn es darum ging, Dinge zu erledigen, die etwas mehr Kraft benötigen, war er natürlich zur Stelle. Den Löwenanteil habe seine Tochter aber ganz allein gestemmt.

Ende gut, alles gut – und die Community liebt's! Der PC wurde damals rechtzeitig zum 15-jährigen Minecraft-Jubiläums-Sale fertig, was das Mädchen besonders glücklich gemacht haben soll.

Dafür gab es knapp 3.000 Upvotes und hunderte Kommentare, die die Aktion feiern. Selbstverständlich loben die meisten die Fähigkeiten des Mädchens, aber auch den Vater dafür, sie so zu bestärken. Wer weiß, wie weit es seine Tochter mit diesen Fähigkeiten noch bringt.

Wie alt wart ihr, als ihr euren ersten PC zusammengeschraubt habt? Oder lasst ihr das lieber machen?