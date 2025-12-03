Spieler baut einen PC, seine Freundin entdeckt schickes Gehäuse in einem Schneehaufen und Überraschung: darin sind Komponenten mit bis zu 200 Euro Wert

Die Freundin eines Spielers entdeckte diese Gehäuse im Schnee und Moment! Da steckt ja noch was drin! (Bild: Critical-Succotash32 / Reddit)

Dass Menschen häufig eigentlich wertvolle Sachen wegschmeißen, ist nichts Neues. Bei PC-Hardware ist das sogar überraschend häufig der Fall, dabei können andere User noch einen Nutzen daraus ziehen. So wie dieser künftige PC-Spieler, der ein wichtiges Bauteil in zwei zurückgelassenen Gehäusen entdeckte.

Freundin findet zwei schicke PC-Gehäuse neben der Mülltonne

Der Redditor Critical-Succotash32 berichtet in diesem Beitrag über einen glücklichen Zwischenfall:

Seine Freundin war gerade außerhalb ihrer Wohnung, da fand sie neben dem Müll-Container zwei im Stich gelassene PC-Gehäuse. Sie nahm sie direkt mit ins Haus, wo sie vom Schnee befreit wurden.

Dabei ist auch aufgefallen, dass in einem der Gehäuse einige Lüfter angebracht waren. In dem anderen steckte sogar noch ein ziemlich gut erhaltenes ASUS ROG Strix-Mainboard mit der Modellbezeichnung B660-A GAMING WIFI D4. Für etwa 180 Euro wird die Platine derzeit gehandelt.

Sollte das Mainboard noch immer funktioniere, würde es sich als absolut passabler Grundstein für einen PC-Bau eignen. Auf dem LGA-1700-Sockel finden Intel-Prozessoren bis zur 14. Generation Platz, zudem gibt es PCIe 5.0-Support für aktuelle Grafikkarten und bis zu drei M2-SSDs können angeschraubt werden.

Allerdings wurde das Board erstmal nur getrocknet und noch nicht auf Funktionalität überprüft. Das soll demnächst bei einem Reparatur-Shop passieren. Mehr musste aber erstmal nicht daran getan werden, da weder an der Platine, noch an den Gehäusen Rost oder gröberer Schmutz erkennbar war.

Die Gehäuse sind für den angehenden PC-Spieler aber wohl eher uninteressant, da er sich schon ein paar Komponenten für einen eigenen Computer gekauft hat, darunter auch ein neues Case. Ärgerlich, denn die H510-Gehäuse von NZXT sehen eigentlich noch ganz gut aus, auch wenn die verglasten Seitenplatten abhanden gekommen sind.

Ein wichtiger Reinigungsschritt könnte das Mainboard gekillt haben

Schaut ihr euch das Mainboard an, dann erkennt ihr vielleicht ein folgenschweres Problem: Es steckt noch immer eine Knopfzellenbatterie an der Platine. Diese hält das Board auch dann unter Strom, wenn es nicht in einem eingeschalteten PC steckt, um Einstellungen im BIOS zu speichern.

Schnee selbst ist eigentlich nicht leitfähig, taut er aber weg, kann er – sofern die Batterie nicht vorher leer war – einen Kurzschluss verursachen. Beziehungsweise leitet nicht das entstandene Tauwasser selbst die Elektrizität, sondern Schmutzpartikel oder Mineralien, die sich damit vermischen.

Das Wasser an sich (bei einer herausgenommenen Batterie) nicht gefährlich für Hardware ist, zeigt der bekannte PC-Experte Roman "Der8auer" Hartung in einem Video:

Der vorherige Besitzer hat sich offenbar zu Wort gemeldet

In den Kommentaren hat eine Person die beiden Gehäuse anhand der Anordnung der entfernten GPU-Slot-Abdeckungen erkannt und sogar aus dem Stehgreif den Wohnort der Finderin eingrenzen können.

Allerdings gäbe es dann schlechte Nachricht: Der GPU-Slot soll nicht mehr funktionieren. Dieser hat den Dienst quittiert, da er zu lang mit einer zu schweren Grafikkarte belastet wurde. Eine Halterung, die das Durchsacken verhindert hätte, wurde demnach nicht verbaut.

Bisher wurde aber nicht bestätigt, ob es sich tatsächlich um die gleichen PC-Teile handelt. Wir drücken jedenfalls die Daumen!

Wichtig: Rein rechtlich gesehen dürft ihr nicht einmal Gegenstände vom Müll mitnehmen, da das als Diebstahl zählt. Das Besitzrecht liegt entweder beim Eigentümer oder der Kommune, wenn sie es zum Verschrotten mitnimmt. Daher befinden sich neben funktionierenden Geräten oder anderen Gegenständen dann zumeist auch Schilder, auf denen klar kommuniziert wird, dass die Sachen "zum Mitnehmen" sind.

Wenn das Mainboard noch tiptop funktioniert – Was würdet ihr damit machen?