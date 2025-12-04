Vorsicht beim Red Dead Redemption-Upgrade auf PS5: Falls ihr PS Plus habt, könnt ihr einen großen Fehler machen

RDR ist jetzt im PS-Plus-Katalog und kann euch schnell die PS5-Version zerschießen.

Stephan Zielke
04.12.2025 | 07:02 Uhr

PS-Plus kann euch schnell euer PS5-Upgrade von RDR zerschießen. PS-Plus kann euch schnell euer PS5-Upgrade von RDR zerschießen.

Der Dezember ist noch jung, aber PlayStation Plus hat schon ordentlich nachgelegt: LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials und Neon White sind bereits verfügbar. Und zusätzlich wandert noch heute ein echter Klassiker in den Game Catalog von PS Plus Extra und Premium: Red Dead Redemption.

Zeitgleich hat Rockstar ein kostenloses PS5-Upgrade für das Spiel veröffentlicht – sehr zur Freude aller, die das Western-Epos noch einmal in schickerer Optik erleben wollen. Doch genau hier lauert ein Problem, das euch um das kostenlose Update bringen kann.

Video starten 1:02 Red Dead Redemption: Rockstars Western-Epos erscheint im Dezember 2025 auch für Current-Gen-Konsolen und Mobile

Ein Upgrade, das ihr lieber nicht über PS Plus einlöst

Falls ihr RDR damals schon digital oder auf Disc für PS4 gekauft habt, solltet ihr das PS5-Upgrade ausschließlich über den PlayStation Store aktivieren. Klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber wichtig.

Wenn ihr stattdessen die PS-Plus-Version beansprucht, überschreibt ihr nämlich eure bestehende Lizenz und verliert damit das Recht auf das kostenlose Upgrade, obwohl ihr das Spiel eigentlich besitzt.

Das heißt: Wer versehentlich die PS-Plus-Fassung “kauft”, ist plötzlich von einem laufenden Abo abhängig, um RDR überhaupt spielen zu können. Und kostenlos upgraden geht dann nicht mehr.

Ein alter Fehler, den Sony nie richtig gefixt hat

Das Problem ist leider alles andere als neu. User berichten schon seit Jahren, dass PS-Plus-Versionen bestehende Lizenzen ersetzen können. Sony ist das vermutlich bewusst – aber gelöst wurde der Bug bisher nicht.

Darum gilt, dass ihr grundsätzlich nie Spiele auf PS Plus einlösen solltet, wenn ihr sie schon auf irgendeine Art und Weise besitzt – egal ob ihr die Disc oder Digitale Version besitzt.

Nur wer RDR bislang nicht besitzt, kann also ohne Risiko zur PS-Plus-Version greifen, sonst kann euch ein einziger Klick teuer zu stehen kommen.

Red Dead Redemption im PS-Plus-Katalog ist grundsätzlich eine tolle Sache, vor allem mit dem frischen PS5-Upgrade. Aber solange Sony den uralten Lizenzfehler nicht behebt, müssen Spieler*innen selbst höllisch aufpassen, welchen Button sie drücken.

Seid ihr schon auf diesen Fehler gestoßen?

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption

Genre: Action

Release: 29.10.2024 (PC), 17.08.2023 (PS4, Switch), 21.05.2010 (PS3, Xbox 360)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
