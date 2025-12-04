Pokémon Winds + Waves lässt uns laut neuestem Leak auf einem E-Scooter durch die Gegend düsen - und er kann wohl mehr als nur rollen

Düsen wir in Pokemon Winds & Waves auf einem Rotom durch die Gegend?

Ob Turbotreter, Eilrad oder Inline-Skates – Game Freaks Pokémon-RPGs haben uns im Laufe der Jahre unterschiedlichste Transportmittel zur Verfügung gestellt, mit denen wir die Spielwelten erkunden konnten. Und wie es aussieht, erwartet uns in der 10. Generation, die laut aktuellsten Leaks Pokémon Winds & Waves heißen soll, ein komplett neues Utensil: ein Rotom-Roller.

Rotom-Roller wohl als VM-Ersatz

Moment, wer oder was ist Rotom? Pokémon-Kenner*innen wissen, dass es sich hierbei eigentlich um ein Elektro-/Geist-Monster handelt, das die besondere Gabe besitzt, in unterschiedliche Elektro-Geräte zu schlüpfen, um sich deren Besonderheiten zu Nutze zu machen.

In Pokémon Lime & Bolt Winds & Waves wird das kleine rote Pokémon laut der bekannten Insider-Plattform Centro LEAKs offenbar zum E-Roller, der wiederum unterschiedliche Fortbewegungsarten durch die Spielwelt gewährleisten kann:

Laut Centro LEAKs können wir den Roller über eine "Energieleine" mit jedem beliebigen Pokémon verbinden, um es zu steuern. Das Besondere: Rotom alias der Roller nimmt dabei die Kräfte des jeweiligen Pokémons an.

Wenn das verbundene Pokémon beispielsweise die Fähigkeit besitzt zu fliegen, dann können wir mit unserem Roller fliegen. Wenn das verbundene Pokémon tauchen kann, können wir mit unserem Roller Unterwasserareale erkunden usw.

Der Scooter soll seine physische Form entsprechend der aktuellen Fähigkeit verändern (als Fluggerät könnte unser Gefährt demnach also beispielsweise Tragflächen erhalten).

Laut Centro LEAKS steuern wir das jeweilige verbundene Pokémon direkt, während unser Spielercharakter auf dem Scooter hinterherfährt, verbunden durch die Leine. (Wie das im Spiel ausschaut, ist aber noch schwer zu greifen).

Schenken wir dem neuesten Leak Glauben, dann dient der Rotom-Roller in Winds & Waves also offenbar als VM-Ersatz. Klassische VMs, also Versteckte Maschinen, gibt es seit der 7. Generation ohnehin nicht mehr. In Pokémon Karmesin und Purpur besitzen die legendären Reitpokémon Koraidon und Miraidon die Fähigkeiten zu fliegen oder zu schwimmen. Ein spezieller E-Roller, der nun diese Aufgaben übernimmt, klingt also gar nicht so abwegig.

Laut Leak stellt der Scooter die zentrale Transportmechanik in der 10. Pokémon-Generation dar. Centro LEAKS hat sogar einen verpixelten (angeblichen) Screenshot davon in die Hände bekommen, den wir hier aber bewusst nicht einbinden. Ihr könnt ihn euch auf dem Twitter-/X-Kanal der Insider-Plattform anschauen.

Was wir laut Leaks außerdem angeblich über Pokémon Winds & Waves wissen

Pokémon Winds & Waves soll laut aktueller Leak-Welle im kommenden Jahr exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein DLC zum bislang unangekündigten Rollenspiel folgt angeblich 2027.

Gen 10 entführt uns angeblich in eine von Südostasien und Indonesien inspirierte Region. Aus der letzten Leak-Welle aus dem Monat Oktober 2025 ging hervor, dass die kommenden Editionen MMO-Elemente wie prozedural generierte Areale bieten sollen. Laut aktuellen Gerüchten (via GameRant) wurden diese MMO-Elemente allerdings wohl nun doch wieder gestrichen.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

Bedenkt aber: Hierbei handelt es sich nicht um offiziell bestätigte Infos, sondern lediglich um Gerüchte. Diese basieren auf dem sogenannten Tera-Leak, dem ein großangelegter Hacker-Angriff auf Pokémon-Entwickler Game Freak zugrunde liegt. Wie GamePro damit umgeht, lest ihr im oberen Kasten.

Womöglich werden die Editionen der 10. Pokémon-Generation im Rahmen des sogenannten Pokémon Days enthüllt. Dieser findet am 27. Februar statt. Wir gehen davon aus, dass im Zuge dessen ein Pokémon Presents-Event stattfinden wird, zumindest war das in den letzten Jahren stets der Fall.