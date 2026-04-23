PC-Spieler wundert sich zweieinhalb Jahre lang, warum sein Computer kaum Arbeitsspeicher hat - findet zweiten RAM-Riegel beim Staubwischen lose im Gehäuse liegen

Regelmäßig Staub zu wischen lohnt sich immer, immerhin weiß man nie, welche kleinen RAM-Schätze man hier zu Tage tragen kann.

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Jonas Herrmann
23.04.2026 | 20:01 Uhr

Der RAM-Riegel liegt im Staub. (Bild: Future_Quarter9693 auf Reddit) Der RAM-Riegel liegt im Staub. (Bild: Future_Quarter9693 auf Reddit)

Während Konsolen fertig zusammengebaut und eingerichtet ausgeliefert werden, gibt es bei Gaming-PCs immer ein paar mehr Tücken. Diese haben meistens mit der Abstimmung und der Software zu tun. Manchmal kann das Problem aber auch einfach an nicht eingesteckter Hardware liegen - so banal es klingt.

Spieler nutzt zwei Jahre lang nur den halben RAM

Ein Vorteil von Gaming-PCs ist, dass die Geräte selbst zusammengestellt und aufgerüstet werden können. Theoretisch kann sich also jeder ein Setup nach den eigenen Bedürfnissen und dem eigenen Budget zusammenbasteln und es über die Jahre immer wieder mit Upgrades verbessern.

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Die neuen Teile müssen dann allerdings in der Regel auch selbst eingebaut und verbunden werden. Eine Alternative sind schon vom Hersteller zusammengestellte und -gebaute PCs. Aber auch da kann es offenbar zu Fehlern kommen.

Der Reddit-User Future_Quarter9693 schrieb im vergangenen Jahr in einem Beitrag, dass er sich so einen PC vor mehreren Jahren Jahren gekauft hat. Obwohl der an sich gut ausgestattet ist, hat er sich immer wieder gewundert, warum er nur 8 GB Arbeitsspeicher zur Verfügung hat.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Da er zuvor immer Laptops genutzt hat, wusste er zudem nicht, dass man ein PC-Gehäuse auch ab und zu von innen reinigen muss. Das hat er dann nachgeholt und dabei überraschend einen zweiten RAM-Riegel gefunden, der beim Transport offenbar einfach heruntergefallen ist.

Den Post könnt ihr euch hier ansehen:

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Der User kommt sich wenig überraschend ziemlich dämlich vor. Immerhin hat er wohl mehrere Spiele in den letzten Jahren nicht gekauft, weil sein PC nicht genug Arbeitsspeicher für sie hatte.

Er wollte sich sogar zwischenzeitlich neuen RAM kaufen. Dabei lag die Lösung die ganze Zeit in seinem Gehäuse herum.

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In den Kommentaren wird neben etwas Häme auch viel Mitgefühl geäußert. Ein User meint, dass er jetzt immerhin eine echte Belohnung fürs Staubwischen bekommen hat und außerdem über die Jahre viel Geld sparen konnte, weil er keine Spiele für seinen Pile of Shame gekauft hat. Saubermachen scheint sich also tatsächlich manchmal zu lohnen.

Seid ehrlich, hätte euch das auch passieren können?

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