Diese Spiele aus dem Xbox Showcase kommen (noch) für PS5

Nach dem Wechsel in der Führungsriege und Asha Sharma als neue Xbox-Chefin soll wieder frischer Wind durch die Gaming-Sparte von Microsoft wehen. Und das bedeutet auch, dass frühere Strategien verworfen oder neu gedacht werden. So auch, was das Thema Konsolen-Exklusivität anbelangt.
Wurden unter Phil Spencer immer mehr Xbox-Marken wie Forza Horizon auch auf PS5 veröffentlicht, sollen jetzt ausgesuchte Spiele zur Stärkung der Xbox Series X/S wieder exklusiv erscheinen – darunter beispielsweise Gears of War: E-Day.
Eine Liste unter Vorbehalt
Hier im Artikel wollen wir euch daher auflisten, welche Spiele aus dem gestrigen Xbox Showcase künftig auch für die PS5 erscheinen.
Wichtig ist aber, dass hier nichts in Stein gemeißelt ist und Microsoft geplante Portierungen jederzeit canceln kann, was laut Gerücht beim neuen Gears of War der Fall sein soll.
Große Xbox-Marken, die für PS5 erscheinen
Starten wir mit den hauseigenen Xbox-Reihen, die gestern gezeigt wurden und auch weiterhin für die PlayStation 5 angekündigt sind:
- Halo: Campaign Evolved (28. Juli 2026)
- Fable (23. Februar 2027)
- State of Decay 3 (2027)
Weitere Showcase-Spiele, die auch für PS5 erscheinen
- Resonance: A Plague Tale Legacy (27. August 2026)
- Valor Mortis (24. September 2026)
- Minecraft Dungeon 2 (29. September 2026)
- Castlevania: Belmont's Curse (15. Oktober 2026)
- Call of Duty: Modern Warfare 4 (23. Oktober 2026)
- Persona 4 Revival (18. Februar 2027)
- Metro 2039 (Februar 2027)
- Wo Long 2 (Q1 2027)
- Spyro: A Realm Beyond (Frühjahr 2027)
- Join Us (März 2027)
- Crazy Taxi: World Tour (2027)
- Magician: The Devil's Deal (2027)
- Senua (2027)
- Persona 6 (unbekannt)
Alle Infos zum Xbox Showcase
Ausführliche Infos zu den großen Ankündigungen findet ihr in Einzelnews auf GamePro oder kompakt in der oben verlinkten Übersicht zum Xbox Showcase, in der auch allerhand Trailer zu sehen sind.
Wie seht ihr den Wechsel hin zu mehr Xbox-Exclusives und welche bereits angekündigten Xbox-Spiele hättet ihr gerne auf der PS5 gespielt?
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