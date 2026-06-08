Diese Spiele aus dem Xbox Showcase kommen (noch) für PS5

Wird es ein Xbox-Exclusive, wird es keins? Da die Lage aktuell reichlich konfus ist, geben wir euch einen Überblick.

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Dennis Müller
08.06.2026 | 11:05 Uhr

Diese Spiele aus dem Xbox Showcase sind für die PS5 bestätigt. Diese Spiele aus dem Xbox Showcase sind für die PS5 bestätigt.

Nach dem Wechsel in der Führungsriege und Asha Sharma als neue Xbox-Chefin soll wieder frischer Wind durch die Gaming-Sparte von Microsoft wehen. Und das bedeutet auch, dass frühere Strategien verworfen oder neu gedacht werden. So auch, was das Thema Konsolen-Exklusivität anbelangt.

Wurden unter Phil Spencer immer mehr Xbox-Marken wie Forza Horizon auch auf PS5 veröffentlicht, sollen jetzt ausgesuchte Spiele zur Stärkung der Xbox Series X/S wieder exklusiv erscheinen – darunter beispielsweise Gears of War: E-Day.

Eine Liste unter Vorbehalt

Hier im Artikel wollen wir euch daher auflisten, welche Spiele aus dem gestrigen Xbox Showcase künftig auch für die PS5 erscheinen.

Wichtig ist aber, dass hier nichts in Stein gemeißelt ist und Microsoft geplante Portierungen jederzeit canceln kann, was laut Gerücht beim neuen Gears of War der Fall sein soll.

Video starten 2:29 Halo: Campaign Evolved zeigt uns, wie es im Remake zur Sache geht

Große Xbox-Marken, die für PS5 erscheinen

Starten wir mit den hauseigenen Xbox-Reihen, die gestern gezeigt wurden und auch weiterhin für die PlayStation 5 angekündigt sind:

Weitere Showcase-Spiele, die auch für PS5 erscheinen

Xbox Games Showcase 2026
Alle wichtigen Ankündigungen, Spiele und Trailer im Überblick
von Tobias Veltin
Alle wichtigen Ankündigungen, Spiele und Trailer im Überblick

Alle Infos zum Xbox Showcase

Ausführliche Infos zu den großen Ankündigungen findet ihr in Einzelnews auf GamePro oder kompakt in der oben verlinkten Übersicht zum Xbox Showcase, in der auch allerhand Trailer zu sehen sind.

Wie seht ihr den Wechsel hin zu mehr Xbox-Exclusives und welche bereits angekündigten Xbox-Spiele hättet ihr gerne auf der PS5 gespielt?

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