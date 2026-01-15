PC-Glückspilz staubt RTX 5070 für 260 Euro im Supermarkt ab, bekommt RAM-Kit für 50 Euro dazu - "Ich schreie in Europa"

Diese Grafikkarte kostet bei uns über 600 Euro.

Aufgrund des KI-Booms befinden wir uns in einer der größten Hardware-Krisen aller Zeiten. Insbesondere die Preise für Arbeitsspeicher schießen gerade ins Unermessliche und sind für Otto-normal-PC-Bastler*innen kaum noch tragbar. Umso schöner ist es, in Zeiten wie diesen unverhofft auf Hardware-Schnäppchen zu stoßen.



So wie dieser PC-Bastler, der nicht nur eine Grafikkarte, sondern auch ein Paar Ram-Riegel unverschämt günstig bei Walmart abstauben konnte.

"Ich schreie in Europa"

Die US-amerikanische Einzelhandelskette machte in der Vergangenheit bereits öfter Schlagzeilen mit Elektronik- bzw. Hardware-Schnappern. Da will ein Gamer beispielsweise nur mal schnell Milch kaufen und kommt mit einer um 200 Euro reduzierten Grafikkarte zurück.

Auch Redditor "Haunted_Syncro" freute sich im PCMR-Subreddit vor wenigen Tagen über eine überraschend günstige Grafikkarte. Eine neue und originalverpackte PNY GeForce RTX 5070 für 307 US-Dollar also rund 260 Euro? Kann man mal machen.

Bei uns wird dieses Modell online für um die 600 Euro angeboten. "Haunted_Syncro" hat damit (fast) die Hälfte gespart.

Aber nicht nur das: Wie der PC-Bastler außerdem schreibt, hat er bei Walmart ebenfalls ein Kingston Beast 16 GB RAM-Kit für 60 US-Dollar (circa 50 Euro) gefunden. Hierzulande wird das Paar RAM-Riegel für ungefähr 150 Euro angeboten. Also ebenfalls ein ordentlicher Schnapper, gerade in Zeiten wie diesen.

In der Kommentarsektion unter dem Post wird unter anderem vermutet, dass die PC-Komponenten an abgelegeneren Walmart-Standorten bzw. in dünn besiedelten Regionen der USA günstiger angeboten werden könnten, weil hier die Nachfrage eventuell geringer ist.

Europäischen PC-lern hilft das aber natürlich wenig: "Was.zum.Teufel. Schreie in Europa", kommentiert etwa ein User, der offenbar weniger Glück hatte bzw. hart an der RAM-Krise zu knabbern hat.

Damit auch ihr die Chance auf RAM-Schnäppchen nicht verpasst, haben wir einen Liveticker für euch erstellt, in dem wir euch laufend über die aktuellen RAM-Preise informieren. Diesen haben wir oben für euch verlinkt.

Habt ihr in letzter Zeit trotz Krise vielleicht ebenfalls das ein oder andere Hardware-Schnäppchen machen können?