Jetzt gratis auf Steam - Dieser Racer wird gerade mit 100% Rabatt angeboten, also schnappt ihn euch fix

Auf Steam könnt ihr mal wieder ein kostenloses Spiel abstauben. Diesen Racer gibt es noch bis Ende der Woche zu 100 Prozent Rabatt.

Linda Sprenger
14.01.2026 | 08:34 Uhr

Aktuell könnt ihr auf Steam wieder einen kostenlosen Titel abstauben. Aktuell könnt ihr auf Steam wieder einen kostenlosen Titel abstauben.

Auf Steam finden wir regelmäßig Spiele, die temporär zu einem Rabatt von 100 Prozent angeboten werden, sprich: Titel, die eine Zeit lang komplett kostenlos zu haben sind. Diesmal könnt ihr ein Rennspiel gratis abstauben.

Das aktuelle Angebot auf Steam im Überblick:

  • Jetzt gratis: Initial Drift Online
  • Genre: Racer, MMO
  • Regulärer Preis: 4,99 Euro
  • Gratis bis zum: 18. Januar 2026 (diesen Sonntag) um 19 Uhr deutscher Zeit

Das steckt hinter Initial Drift Online

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Racing-MMO im PS1-Look: Initial Drift Online ist ein ursprünglich im März 2023 veröffentlichtes Rennspiel mit einer semi-offenen Spielwelt, die an Japan angelehnt ist. Hierbei handelt es sich aber nicht um einen Singleplayer-Racer, sondern um ein MMO, bei dem ihr Rennen gegen Freund*innen oder andere Spieler*innen auf den Servern fahrt.

In Sachen Optik haben sich die Indie-Entwickler*innen von RewindApp offenbar von PlayStation 1-Klassikern wie Gran Turismo inspirieren lassen. Das ist natürlich Geschmackssache, wer damals mit der PS1 aufgewachsen ist, dürfte hier aber sicherlich in Nostalgie schwelgen.

Mehr zu Steam
Neuer Leak zur Steam Machine offenbart einen Preis, den die meisten von euch nicht bezahlen wollen
von Kevin Itzinger
Neuer Leak zur Steam Machine offenbart einen Preis, den die meisten von euch nicht bezahlen wollen
Entwickler veröffentlichen ihr neues Spiel, aber kurze Zeit später verschwindet es wieder - Schuld waren der Verrat eines Freundes und ein simples Formular auf Steam
von Stephan Zielke
Entwickler veröffentlichen ihr neues Spiel, aber kurze Zeit später verschwindet es wieder - Schuld waren der Verrat eines Freundes und ein simples Formular auf Steam

Bei über 3000 Rezensionen von der Steam-Community steht Initial Drift Online bei "größtenteils positiv", ist also durchaus einen Blick wert. Die letzten Kritiken fallen allerdings durchwachsen aus: Spieler*innen kritisieren unter anderem die Steuerung und Fahrphysik des Racers. Viele andere finden aber durchaus Gefallen am Gameplay-Konzept, ein Steam-User schreibt:

Wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, erwartet einen ein atmosphärischer Racer auf großen und frei befahrbaren Karten. Du kannst wahlweise alleine Tofu ausfahren, Bestzeiten aufstellen oder dich mit anderen Fahrern messen. Die Wagen können verschönert werden, vom Lack bis zum Scheinwerferlicht.

Und nun fragen wir mal wieder euch, liebe GamePro-Community: Habt ihr aktuell Empfehlungen auf Steam auf Lager? Schreibt es uns wie gewohnt unten in die Kommentarsektion.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026   2  

vor 13 Minuten

Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026
Jetzt gratis auf Steam - Dieser Racer wird gerade mit 100% Rabatt angeboten, also schnappt ihn euch fix

vor einer Stunde

Jetzt gratis auf Steam - Dieser Racer wird gerade mit 100% Rabatt angeboten, also schnappt ihn euch fix
Ich zeichne kaum noch: Attack on Titan-Schöpfer glaubt nicht daran, dass er jemals wieder so einen guten Manga zeichnen und schreiben kann

vor 2 Stunden

"Ich zeichne kaum noch": Attack on Titan-Schöpfer glaubt nicht daran, dass er jemals wieder so einen guten Manga zeichnen und schreiben kann
Pokémon: Dieses Mädchen taucht im ersten Intro auf und dann nie wieder

vor 3 Stunden

Pokémon: Dieses Mädchen taucht im ersten Intro auf und dann nie wieder
mehr anzeigen