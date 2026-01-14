Jetzt gratis auf Steam - Dieser Racer wird gerade mit 100% Rabatt angeboten, also schnappt ihn euch fix

Aktuell könnt ihr auf Steam wieder einen kostenlosen Titel abstauben.

Auf Steam finden wir regelmäßig Spiele, die temporär zu einem Rabatt von 100 Prozent angeboten werden, sprich: Titel, die eine Zeit lang komplett kostenlos zu haben sind. Diesmal könnt ihr ein Rennspiel gratis abstauben.

Das aktuelle Angebot auf Steam im Überblick:

Jetzt gratis: Initial Drift Online

Initial Drift Online Genre: Racer, MMO

Racer, MMO Regulärer Preis: 4,99 Euro

4,99 Euro Gratis bis zum: 18. Januar 2026 (diesen Sonntag) um 19 Uhr deutscher Zeit

Das steckt hinter Initial Drift Online

32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Autoplay

Racing-MMO im PS1-Look: Initial Drift Online ist ein ursprünglich im März 2023 veröffentlichtes Rennspiel mit einer semi-offenen Spielwelt, die an Japan angelehnt ist. Hierbei handelt es sich aber nicht um einen Singleplayer-Racer, sondern um ein MMO, bei dem ihr Rennen gegen Freund*innen oder andere Spieler*innen auf den Servern fahrt.

In Sachen Optik haben sich die Indie-Entwickler*innen von RewindApp offenbar von PlayStation 1-Klassikern wie Gran Turismo inspirieren lassen. Das ist natürlich Geschmackssache, wer damals mit der PS1 aufgewachsen ist, dürfte hier aber sicherlich in Nostalgie schwelgen.

Bei über 3000 Rezensionen von der Steam-Community steht Initial Drift Online bei "größtenteils positiv", ist also durchaus einen Blick wert. Die letzten Kritiken fallen allerdings durchwachsen aus: Spieler*innen kritisieren unter anderem die Steuerung und Fahrphysik des Racers. Viele andere finden aber durchaus Gefallen am Gameplay-Konzept, ein Steam-User schreibt:

Wenn man sich an die Steuerung gewöhnt hat, erwartet einen ein atmosphärischer Racer auf großen und frei befahrbaren Karten. Du kannst wahlweise alleine Tofu ausfahren, Bestzeiten aufstellen oder dich mit anderen Fahrern messen. Die Wagen können verschönert werden, vom Lack bis zum Scheinwerferlicht.

Und nun fragen wir mal wieder euch, liebe GamePro-Community: Habt ihr aktuell Empfehlungen auf Steam auf Lager? Schreibt es uns wie gewohnt unten in die Kommentarsektion.