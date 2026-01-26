Katze macht ständig den PC eines Spielers aus, doch dann findet er eine simple aber geniale Lösung

Manchmal reichen einfache Mittel aus, damit die nächste Gaming-Session nicht für die Katz ist.

Stephan Zielke
26.01.2026 | 21:04 Uhr

Katzenbesitzer kennen das Problem nur zu gut: Ein kurzer Sprung auf den Schreibtisch, ein falscher Pfotendruck – und der PC ist aus. Genau das ist einem Nutzer aus dem Subreddit r/pcmasterrace passiert. Seine Lösung ist simpel, aber effektiv.

Eine simple Klappe gegen neugierige Pfoten

Der Nutzer Shmikken zeigt in einem kurzen Video, wie er den Powerknopf seines PCs mit einer improvisierten Klappe geschützt hat. Ein Stück stabile Pappe mit Tape befestigt, lässt sich hochklappen, um den PC normal einzuschalten, verhindert aber gleichzeitig zuverlässig, dass die Katze den Knopf versehentlich betätigt.

Der Vorteil dieser Lösung: Sie sitzt fest, verrutscht nicht und erfüllt ihren Zweck ohne Umbau am Gehäuse. Gerade weil viele Katzen gezielt auf den Powerknopf treten, wenn sie auf den Tisch oder das Gehäuse springen, kann so eine mechanische Barriere effektiv sein.

Viele Wege führen am Powerknopf vorbei

Der Thread zeigt schnell, dass es nicht nur diese eine Lösung gibt. Andere Nutzer präsentieren eigene Ansätze: 3D-gedruckte Klappen, festgeklebte Dosendeckel, kommerzielle Schutzabdeckungen oder spezielle Klebeklappen von Herstellern wie 3M.

Auch ein softwareseitiger Ansatz wird genannt: In vielen BIOS-Versionen lässt sich der Powerknopf komplett deaktivieren. Welche Lösung am besten passt, hängt am Ende vom Gehäuse, der Katze und der eigenen Leidensfähigkeit ab.

Ein Problem, das viele kennen

Auch ich kenne die Situation nur zu gut. Als Katzenbesitzer bin ich schon mehr als einen Raid in World of Warcraft in den Tod gestürzt, weil meine Katze Kirico beim Sprung auf den Tisch genau den Powerknopf getroffen hat. Seit über zehn Jahren liegt bei mir daher eine kleine Star-Wars-Dose über dem Knopf, bei meiner Frau erfüllt ein schweres Lehrbuch denselben Zweck. Vielleicht nicht ganz so elegant, aber diese Lösungen sind so individuell wie eben jede Katze.

Am Ende bleibt: Wer mit Katzen und PCs lebt, kommt um kreative Lösungen kaum herum.

Wie schützt ihr euren PC vor neugierigen Pfoten – oder habt ihr euch längst damit abgefunden?

vor 14 Minuten

