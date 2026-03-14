Das letzte Geheimnis von Uncharted 1 wurde 18 Jahre nach dem Release des PS3-Exclusives entdeckt und es ist einfach super witzig

Ein Speedrunner hat ein neues Easter Egg im allerersten Uncharted entdeckt.

Jonas Herrmann
14.03.2026 | 17:20 Uhr

In Uncharted versteckt sich ein witziges Easter Egg. In Uncharted versteckt sich ein witziges Easter Egg.

Im vergangenen November ist die Uncharted-Reihe volljährig geworden. Uncharted: Drakes Schicksal ist tatsächlich schon vor über 18 Jahren auf der PS3 erschienen. Ein Speedrunner hat jetzt ein Easter Egg entdeckt, das vorher wohl niemand gefunden hat.

Easter Egg nach über 18 Jahren entdeckt

Auch wenn der Release von Uncharted: The Lost Legacy und damit dem letzten Abenteuer der Reihe auch schon wieder fast neun Jahre her ist, hat die Naughty Dog-Serie einen festen Platz in den Herzen vieler PlayStation-Fans.

Video starten 1:30 Uncharted: Legacy of Thieves Collection - Launch-Trailer stimmt auf den Release in

Den Anfang machte Uncharted: Drakes Schicksal, das am 19. November 2007 exklusiv auf der PS3 erschien. Der Titel galt als eines der ersten großen Grafik-Highlights der Sony-Konsole und legte den Grundstein für die erfolgreichen und gefeierten Nachfolger.

Was bis jetzt wohl kaum jemand wusste, ist, dass sich im Spiel ein witziges Easter Egg versteckt. Der Speedrunner Panzerdeer hat es kürzlich ganz zufällig entdeckt, wie er in einem YouTube-Video erzählt. Er hat dabei das Debug-Menü genutzt, um die Grenzen der Spielwelt zu verlassen.

Dabei hat er dann ein merkwürdiges Bild entdeckt, das über dem Level schwebt und im Spiel eigentlich überhaupt nicht zu sehen ist. Das Bild zeigt 16 "Mugshots" von Personen, die eine Art Ordner vor sich halten, auf dem jeweils ein Name geschrieben ist.

Das Video des Speedrunners könnt ihr euch hier anschauen:

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Die Namen sind dabei eher Codenamen wie "BIGDADDY", "COR-UPTED" oder "SUNSHINE". Der Speedrunner vermutet, dass es sich dabei um Entwickler*innen des Spiels handelt. Einen davon kann er sogar in einem alten Video finden.

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Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Entwickler*innen auf solche Art und Weise in einem Spiel "verewigen". Die Bilder könnten als Spaß oder Insider entstanden sein und irgendjemand hat sie dann einfach im Spiel hinter einer Wand versteckt.

Bis sich Naughty Dog selbst dazu äußert, bleibt es allerdings nur bei solchen Spekulationen. Den Anlass könnte das Sony-Studio dann auch eigentlich direkt nutzen, um ein neues Uncharted anzukündigen. Neun Jahre Wartezeit sind defintiv zu lang.

Was haltet ihr von dem witzigen Easter Egg? Einfach nur ein Scherz oder steckt doch mehr dahinter?

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Uncharted: Drakes Schicksal

Uncharted: Drakes Schicksal

Genre: Action

Release: 05.12.2007 (PS3)

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