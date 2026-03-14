"Das nutzloseste Item ever": Stardew Valley-Fans fragen sich, warum es die Holzhackmaschine gibt – aber so sinnlos ist sie gar nicht

Die Holzhackmaschine aka den Wood Chipper zu nutzen, erscheint vielen Stardew Valley-Fans erstmal kontraintuitiv.

Insbesondere zu Beginn von Stardew Valley haben wir jede Menge Holz vor der Hütte, aber stetig mit einem Mangel an Hartholz zu kämpfen. Wieso sollten wir das teure, seltene Gut also einfach in den Häcksler schmeißen, nur um dann ganz normales Holz herauszubekommen? Ist die Holzhackmaschine wirklich so sinnlos?

Stardew Valley-Community diskutiert über die Holzhackmaschine und hat richtig gute Tipps parat

Im Stardew Valley-Subreddit nennt eine Person den Wood Chipper beziehungsweise die Holzhackmaschine das "sinnloseste Item" des gesamten Spiels. Dazu wird ein Screenshot von der Beschreibung des Geräts geteilt, die erklärt, dass man damit aus Hartholz normales Holz machen kann.

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Die spontane Reaktion vieler Stardew Valley-Fans darauf dürfte die Frage danach sein, wieso man das wollen sollte. Immerhin müssen wir uns vor allem zu Beginn des Spiels für Hartholz erst einmal in den Geheimen Wald begeben, brauchen eine stärkere Axt dafür und überhaupt will gefühlt jeder Hartholz von uns.

Aber die Holzhackmaschine kann noch mehr: Werft ihr aus irgendeinem Gewässer gefischtes Treibholz in das Gerät, bekommt ihr ebenfalls Holz heraus – und zwar mehr als ihr bekommen würdet, wenn ihr das Treibholz recyclet. Wollt ihr also gerade nicht Leah umgarnen, könnt ihr den Wood Chipper auch dafür nutzen.

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Aber viele Stardew Valley-Spieler*innen, die schon etwas länger dabei sind und fortgeschrittenere Spielstände beackern, haben die Holzhackmaschine auch so schätzen gelernt. Hartholz ist nämlich eigentlich nur zu Beginn Mangelware. Ein User schreibt sogar, dass man es eigentlich fast gar nicht mehr braucht, sobald man einmal das Pferd und das Boot freigeschaltet hat.

Dann kann es sich durchaus lohnen, die vorhandenen Hartholz-Stapel nach und nach in normales Holz umzuwandeln. Das ergibt besonders viel Sinn, weil ihr so deutlich platzsparender zu Werke gehen könnt. Aus einem Mahagoni- beziehungsweise Hartholz-Baum könnt ihr dank der Holzhackmaschine viel mehr Holz gewinnen, als ihr auf derselben Fläche mit normalen Bäumen schaffen würdet.

Wie ihr schnell an viel Hartholz kommt, wird in den Kommentaren aber natürlich ebenfalls debattiert. Zu Beginn lohnt es sich, die Schleime im geheimen Wald zu erledigen, weil sie Mahagoni-Samen droppen. Die könnt ihr aber auch gegen Kohle beim Waschbären-Shop eintauschen.

Im Anschluss gilt es dann, die Bäume zu pflanzen (eventuell mit dem passenden Dünger zu düngen) und abzuwarten. Fällt ihr die Bäume nicht sofort, entstehen mit der Zeit um sie herum kleine Setzlinge, die ihr ausgraben und woanders hinpflanzen könnt. Es lohnt sich außerdem auch, die Bäume regelmäßig zu schütteln, um sie noch schneller vermehren zu können.

Was sagt ihr jetzt zur Holzhackmaschine? Findet ihr sie immer noch so sinnlos?