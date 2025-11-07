PC-Spieler baut wichtiges Teil von 1000 Euro-Grafikkarte zum Skateboard um und düst damit durch die Nachbarschaft - geht mit der Aktion direkt viral

Sieht komisch aus, ist aber so: Hier wird auf einem GPU-Teil Skateboard gefahren (Bild: reddit/u/ashleysaidwhat).

Auf den ersten Blick rollen sich jedem PC-Enthusiasten bei diesen Videos die Fußnägel hoch: So etwas sollte man mit einem über 1000 Euro teuren Stück Hardware nun wirklich nicht machen! Dementsprechend cool wirkt es aber natürlich auch, einfach auf einer Grafikkarte Skateboard zu fahren. Allerdings trügt hier der Schein – zum Glück. Der Effekt bleibt trotzdem krass.

Grafikkarten-Skateboard schockt halb Reddit, aber keine Angst: Es ist nur der Kühler

Reddit-User ashleysaidwhat hat die Community im PC Master Race-Subreddit schon vor zwei Jahren mit einem Video überrascht, das aussieht, als würde er auf einer RTX 4090-Grafikkarte Skateboard fahren. Ein echter Schock, denn die Dinger kosten auch heute noch locker 2.500 bis 3.000 Euro. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Denn schon damals hat der Ersteller des Videos die Menschen in den Kommentaren schnell beruhigt: Nein, keine Sorge, er fährt nicht einfach knapp 3.000 Euro zu Schrott. Die Grafikkarte wurde nämlich auseinander gebaut. Der Hauptteil verrichtet weiterhin seinen Dienst, allerdings mit einer Wasserkühlung. Darum wurden Heatsink und Lüfter abgeschraubt und genau auf denen braust der Reddit-User durch die Gegend.

Genau dasselbe hat er jetzt vor wenigen Tagen einfach noch einmal gemacht. Dieses Mal allerdings mit einer RTX 5080. Die kosten momentan "nur" 1.000 bis 1.500 Euro und sind dementsprechend vergleichsweise günstig zu haben. Aber auch hier gilt: Nein, niemand fährt auf einer ganzen GPU einfach Skateboard, auch wenn es so aussieht.

Die Aktion ist einfach saucool, scheint dem vierbeinigen Begleiter allerdings noch nicht so ganz geheuer zu sein. Wie es dazu kommt, erklärt der Ersteller der Videos ebenfalls: Er hat die Teile der Grafikkarten aus dem Elektroschrott bei seiner Arbeit gefischt. Er bastelt nämlich Custom-PCs (oft mit Wasserkühlung an der Grafikkarte) und dann bleibt ab und zu etwas übrig. Er hat dann einfach das größte Teil genommen.

Hier könnt ihr euch auch noch das aktuelle Video ansehen:

Die Community ist verständlicherweise baff: Der Schockeffekt ist im ersten Moment einfach zu heftig. Dann gehen die allermeisten Menschen in den Kommentaren aber zu wirklich lustigen Nerd-Scherzen über. Da wird gehofft, dass die Karte nicht crasht, dass der Driver (Treiber/Fahrer) in Ordnung zu sein scheint, sich die Lüfter trotz Volllast gar nicht drehen, das Ganze aber komischerweise doch viel zu laute Geräusche machen würde.

Wie gefallen euch die Grafikkarten-Skateboards?