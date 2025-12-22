"Das ist meine Kindheit" - LEGO-Sammler findet Bat Lord-Set für 4 Euro und katapultiert uns zurück in die 1990er

Dieser Fund eines LEGO-Fans beweist, dass nicht alle Glücksfunde einen hohen monetären Wert haben müssen.

Cassie Mammone
22.12.2025 | 19:13 Uhr

Abgesehen von seinem Nostalgie-Potenzial sieht der Bat Lord auch einfach cool aus, oder? (Bild: © Reddit Vast-Sentence4290) Abgesehen von seinem Nostalgie-Potenzial sieht der Bat Lord auch einfach cool aus, oder? (Bild: © Reddit / Vast-Sentence4290)

Wie so Vieles im Leben lassen sich nicht alle Sammler*innen in denselben Topf schmeißen. Einige machen das für einen finanziellen Gewinn, während andere sich dem Hobby aus Lust an der Sache hingeben. Deswegen sind auch nicht alle Glücksfunde gleich.

Ein LEGO-Fan freut sich wie die Community über ein Set, das ihr teilweise für einen 20er-Schein bekommt. Der Grund? Die gute alte Nostalgie.

Video starten 1:48 Batman: Legacy of the Dark Knight - Das LEGO-Arkham hat einen Releasetermin

LEGO-Fan freut sich über Nostalgie-Fund

Der Redditor Vast-Sentence4290 teilt einen Fund mit der LEGO-Community, der ihn keine fünf Euro gekostet hat. Dabei handelt es sich um das Set “Bat Lord“:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.
Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

So sehen die Eckdaten des Sets aus:

  • Name: Bat Lord
  • Set-Nummer: 6007
  • Veröffentlicht im Jahr: 1997
  • Preis: gebraucht zwischen 20 und 40 Euro
  • Anzahl Teile: 12, darunter eine Mini-Figur
  • Maße: 14 cm x 7 cm x 4,5 cm

Die 5 US-Dollar, die Vast-Sentence4290 im Gebrauchtwarenladen bezahlt hat, sind demnach immer noch ein kleines Schnäppchen im Vergleich zu den Preisen, für die das Set im Internet verkauft wird.

Der Bat Lord ist Teil der LEGO-Systems-Reihe, deren Sets sich dadurch auszeichnen, dass sie sich zusammenfügen und die Teilchen davon untereinander austauschen lassen. Der Bat Lord passt perfekt zum Set “Night Lord's Castle“, das ebenfalls der Systems-Reihe angehört.

  • Name: Night Lord's Castle
  • Set-Nummer: 6097
  • Veröffentlicht im Jahr: 1997
  • Preis: gebraucht zwischen 110 und 225 Euro
  • Anzahl Teile: 601, darunter acht Mini-Figuren
  • Maße: 38 cm x 47,5 cm x 7,2 cm

Das Schloss und der Drache lassen sich nicht nur perfekt miteinander kombinieren, sondern sind auch der Gegenstand der Nostalgie der Kommentator*innen des Beitrags.

"Würde mein 15-jähriges Ich jetzt umarmen": Pokémon TCG-Fan findet alten Sammelkartenschatz aus der Teenagerzeit wieder und freut sich, dass er damals so ordentlich war
von Stephan Zielke
Lego-Glückspilz staubt im Second Hand-Laden Set für nur 85 Euro ab - dabei kostet es neu rund 700 Euro
von Cassie Mammone
LEGO-Baumeister nutzt illegale Bautechnik und konstruiert ein perfektes Rad ohne gebogene oder runde Steine zu benutzen – so hat er es gemacht
von Kevin Itzinger

Mehrere User berichten davon, dass sie das Set direkt in ihre Kindheit zurückversetzt. Während einige Sammler*innen das Set seitdem behalten und teilweise sogar ausgestellt haben, haben andere Fans die Erfahrung gemacht, den Bat Lord gemeinsam mit anderen Spielsachen irgendwann verkauft zu haben.

Ein User fühlt sich hingegen an die ulkige Natur von LEGO erinnert. Auf dem dritten Foto des Beitrags ist ein Teil der Verpackung zu sehen, die den Bat Lord im Kampf gegen einen Ritter zeigt. Das Komische daran: Der Bat Lord ist mit Schild und Schwert ausgerüstet, während der Ritter seine Flügel in der Hand hält. Was zum...?!

Ansonsten fragen sich die Sammler*innen wie immer, ob Vast-Sentence4290 die Verpackung öffnen wird. Darauf lautet seine klare Antwort „Nein“, weil der Wert der Box cooler für ihn sei als die Teilchen darin, selbst wenn er sie eigentlich nicht verkaufen möchte.

Welches kostengünstige LEGO-Set hat es euch besonders angetan?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Red Dead Redemption 2-Fan glaubt, 7 Jahre nach dem Release eines der größten Rätsel des Spiels gelüftet zu haben

vor 47 Minuten

Red Dead Redemption 2-Fan glaubt, 7 Jahre nach dem Release eines der größten Rätsel des Spiels gelüftet zu haben
Würde mein 15-jähriges Ich jetzt umarmen: Pokémon TCG-Fan findet alten Sammelkartenschatz aus der Teenagerzeit wieder und freut sich, dass er damals so ordentlich war

vor einer Stunde

"Würde mein 15-jähriges Ich jetzt umarmen": Pokémon TCG-Fan findet alten Sammelkartenschatz aus der Teenagerzeit wieder und freut sich, dass er damals so ordentlich war
Das ist meine Kindheit - LEGO-Sammler findet Bat Lord-Set für 4 Euro und katapultiert uns zurück in die 1990er

vor einer Stunde

"Das ist meine Kindheit" - LEGO-Sammler findet Bat Lord-Set für 4 Euro und katapultiert uns zurück in die 1990er
Walmart hat vergessen, den Preis zu aktualisieren - PC-Glückspilz kauft 32 GB RAM im Supermarkt für 120 Euro, wird aktuell für 414 angeboten

vor einer Stunde

"Walmart hat vergessen, den Preis zu aktualisieren" - PC-Glückspilz kauft 32 GB RAM im Supermarkt für 120 Euro, wird aktuell für 414 angeboten
mehr anzeigen