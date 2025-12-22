"Das ist meine Kindheit" - LEGO-Sammler findet Bat Lord-Set für 4 Euro und katapultiert uns zurück in die 1990er

Abgesehen von seinem Nostalgie-Potenzial sieht der Bat Lord auch einfach cool aus, oder? (Bild: © Reddit / Vast-Sentence4290)

Wie so Vieles im Leben lassen sich nicht alle Sammler*innen in denselben Topf schmeißen. Einige machen das für einen finanziellen Gewinn, während andere sich dem Hobby aus Lust an der Sache hingeben. Deswegen sind auch nicht alle Glücksfunde gleich.

Ein LEGO-Fan freut sich wie die Community über ein Set, das ihr teilweise für einen 20er-Schein bekommt. Der Grund? Die gute alte Nostalgie.

LEGO-Fan freut sich über Nostalgie-Fund

Der Redditor Vast-Sentence4290 teilt einen Fund mit der LEGO-Community, der ihn keine fünf Euro gekostet hat. Dabei handelt es sich um das Set “Bat Lord“:

So sehen die Eckdaten des Sets aus:

Name: Bat Lord

Bat Lord Set-Nummer: 6007

6007 Veröffentlicht im Jahr: 1997

1997 Preis: gebraucht zwischen 20 und 40 Euro

gebraucht Anzahl Teile: 12, darunter eine Mini-Figur

12, darunter eine Mini-Figur Maße: 14 cm x 7 cm x 4,5 cm

Die 5 US-Dollar, die Vast-Sentence4290 im Gebrauchtwarenladen bezahlt hat, sind demnach immer noch ein kleines Schnäppchen im Vergleich zu den Preisen, für die das Set im Internet verkauft wird.

Der Bat Lord ist Teil der LEGO-Systems-Reihe, deren Sets sich dadurch auszeichnen, dass sie sich zusammenfügen und die Teilchen davon untereinander austauschen lassen. Der Bat Lord passt perfekt zum Set “Night Lord's Castle“, das ebenfalls der Systems-Reihe angehört.

Name: Night Lord's Castle

Night Lord's Castle Set-Nummer: 6097

6097 Veröffentlicht im Jahr: 1997

1997 Preis: gebraucht zwischen 110 und 225 Euro

gebraucht Anzahl Teile: 601, darunter acht Mini-Figuren

601, darunter acht Mini-Figuren Maße: 38 cm x 47,5 cm x 7,2 cm

Das Schloss und der Drache lassen sich nicht nur perfekt miteinander kombinieren, sondern sind auch der Gegenstand der Nostalgie der Kommentator*innen des Beitrags.

Mehrere User berichten davon, dass sie das Set direkt in ihre Kindheit zurückversetzt. Während einige Sammler*innen das Set seitdem behalten und teilweise sogar ausgestellt haben, haben andere Fans die Erfahrung gemacht, den Bat Lord gemeinsam mit anderen Spielsachen irgendwann verkauft zu haben.

Ein User fühlt sich hingegen an die ulkige Natur von LEGO erinnert. Auf dem dritten Foto des Beitrags ist ein Teil der Verpackung zu sehen, die den Bat Lord im Kampf gegen einen Ritter zeigt. Das Komische daran: Der Bat Lord ist mit Schild und Schwert ausgerüstet, während der Ritter seine Flügel in der Hand hält. Was zum...?!

Ansonsten fragen sich die Sammler*innen wie immer, ob Vast-Sentence4290 die Verpackung öffnen wird. Darauf lautet seine klare Antwort „Nein“, weil der Wert der Box cooler für ihn sei als die Teilchen darin, selbst wenn er sie eigentlich nicht verkaufen möchte.

Welches kostengünstige LEGO-Set hat es euch besonders angetan?