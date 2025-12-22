Red Dead Redemption 2-Fan glaubt, 7 Jahre nach dem Release eines der größten Rätsel des Spiels gelüftet zu haben

In den Sümpfen von Lemoyne gibt es eine kleinen Kirche, die wie geschrumpft aussieht. Warum sie so klein ist, glaubt der Fan jetzt herausgefunden zu haben.

Tobias Veltin
22.12.2025 | 19:44 Uhr

Red Dead Redemption 2 steckt voller Geheimnisse. Eines davon ist die Tiny Church in den Sümpfen von Lemoyne. (Bildquellen: reddead.fandom.com Rockstar Games) Red Dead Redemption 2 steckt voller Geheimnisse. Eines davon ist die Tiny Church in den Sümpfen von Lemoyne. (Bildquellen: reddead.fandom.com / Rockstar Games)

Rockstar stattet seine Spiele traditionell mit jeder Menge Details, Kleinigkeiten und Geheimnissen aus – über die auch noch Jahre nach den Releases gegrübelt oder spekuliert wird. Red Dead Redemption 2 ist da keine Ausnahme, in der Spielwelt könnt ihr unter anderem einen Geisterzug oder eine Höhle finden, in der eine unheimliche Stimme wispert.

Die "Tiny Church" gehört ebenfalls zu den (ungelösten) Mysterien der RDR2-Spielwelt. In den Sümpfen von Lemoyne könnt ihr auf dem Weg zum Ort Lakay eine kleine Kapelle entdecken. Die wirkt wie für Kinder gebaut, es gibt einen kleinen Altar und Kirchenbänke. Hauptcharakter Arthur Morgan kann sie betreten, muss sich dafür aber ducken.

An dieser Stelle befindet sich die Tiny Church. An dieser Stelle befindet sich die Tiny Church.

Kapelle für die Seelen der Opfer der Night Folk?

Quasi seit dem Release von Red Dead Redemption 2 gibt es Spekulationen, warum die Kapelle so klein ist. Vor ein paar Tagen hat nun YouTube-User Strange Man auf seinem Kanal eine unserer Meinung nach besonders plausible Theorie veröffentlicht.

Demnach soll es sich um ein Gotteshaus für die Seelen der Opfer der Night Folk handeln. Die unheimliche Truppe vertrieb vor vielen Jahren die Bewohner*innen aus dem nahen Dorf Lakay und führte in und um den Ort grausame Voodoo-Rituale an allen durch, die das Pech hatten, in die Fänge der Night Folk zu geraten.

Video starten 7:47 Red Dead Redemption 2 - 5 Dinge über Arthur Morgan, die ihr (vielleicht) noch nicht wusstet

Eine kleine Hütte im verlassenen Dorf birgt aber laut Strange Man die Erklärung für die Größe der Kirche. Darin findet Arthur nämlich ein Bild von Maria (auch als "Madonna") bekannt. Die Kapelle wurde von der realen Madonna-Kappele in Louisiana inspiriert, weswegen sich hier eine Verbindung ziehen lässt.

Auf dem Tisch vor der Wand mit dem Gemälde entdeckt Arthur einen Schrumpfkopf. Laut Strange Man wurden die Köpfe genutzt, um die rachsüchtigen Seelen von Verstorbenen gefangen zu halten, damit diese die Lebenden nicht mehr heimsuchen können.

Basierend auf der Größe der Köpfe zieht der Youtuber eine direkte Verbindung zur Tiny Church und schlussfolgert, dass sie von den Night Folk für deren Opfer erbaut wurde.

Das komplette "Theorie-Video" könnt ihr euch hier anschauen:

Natürlich bleiben dabei Fragen offen: Warum etwa bauten die Night Folk gerade eine Kirche und kein anderes "Schrumpfgebäude". Warum hätten sich die extrem brutal und unerbittlich auftretenden Feinde überhaupt um die Seelen ihrer Opfer scheren sollen?

Nichtsdestotrotz klingt Strange Mans Theorie plausibel. Und zeigt einmal mehr eindrucksvoll, welche Gedanken sich Fans zum Spiel und dessen Geheimnissen machen.

Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4 und die Xbox One. Ein knappes Jahr später folgte eine Version für den PC.

Wie findet ihr die Theorie um die Tiny Church? Und welche Geheimnisse habt ihr in RDR2 entdeckt?

Preisvergleich
Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

Genre: Action

Release: 05.11.2019 (PC), 26.10.2018 (PS4, Xbox One)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
