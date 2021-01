Nächste Woche kommt ein PlayStation-Exclusive, das kaum jemand auf dem Schirm hat

Nach dem überraschenden Release des Playstation-exklusiven Windfolk in der vergangenen Woche, steht schon bald die Veröffentlichung eines weiteren PS-Exklusivtitels an. Dabei handelt es sich um The Pedestrian.

Ein einzigartiges Spielprinzip: The Pedestrian ist ein ungewöhnlich und interessantes Spiel, in dem ihr die Rolle eines Strichmännchens übernehmt, das in einer Großstadt von Schild zu Schild gelangen muss. Dazu ist es nötig, dass ihr die Schilder und die Symbole auf ihnen so anordnet, dass Ein- und Ausgänge, Aufzüge und mehr zueinander passen und der Pedestrian so möglichst mühelos sein Ziel erreichen kann. Wie das genau funktioniert, könnt ihr euch im Trailer anschauen.

Knobelvergnügen auf der PS4 und PS5

Da müsst ihr ganz schön nachdenken: Die Levels werden mit der Zeit immer anspruchsvoller. Es gilt später auch, Kisten, Laserstrahlen und verschlossene Türen zu berücksichtigen, für die ihr dann erst den Schlüssel braucht. The Pedestrian ist ein spannendes Puzzlespiel, das euch ganz schön fordern wird.

The Pedestrian will allerdings nicht nur durch den Knobelspaß, sondern zudem mit seinem Grafikstil auffallen. Die Schilder befinden sich in einer wunderschönen und detailreichen Großstadt. In den einzelnen Gebieten gibt es viel zu entdecken, welche diese Welt lebendig wirken lassen. Manche Objekte tragen zwar zum Gameplay nichts bei, dafür unterstützen sie die Atmosphäre des Spiels. So will The Pedestrian eine neuartige und innovative Spielidee spannend darstellen.

The Pedestrian vom Entwicklerstudio Skookum Arts erscheint am 29. Januar konsolenexklusiv für die PS4 und PS5. Auf dem PC ist das Spiel bereits seit einem knappen Jahr erhältlich.

Was sagt ihr zu The Pedestrian? Ist das ein Spiel, das ihr euch holen werdet?