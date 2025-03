"Ich heule jetzt schon" - The Last of Us Season 2 bekommt eine Episode, die die ähnlich großartig werden soll wie die um Bill und Frank

Die Geschichte von Bill und Frank gehört zu den emotionalsten aus The Last of Us.

In wenigen Wochen startet endlich die zweite Staffel der Serien-Adaption von The Last of Us. Offenbar wird auch Season zwei wieder eine ganz besondere Episode beinhalten, die an die Geschichte rund um Bill und Frank aus Staffel 1 erinnert.

Last of Us Staffel 2 mit besonderer Episode

Die Spannung rund um die zweite Staffel von The Last of Us steigen weiter an. Die erste Season war ein voller Erfolg und die Fans hoffen natürlich, dass die kommende Staffel daran anknüpfen kann.

Auf einer Pressekonferenz haben die beiden Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann den Hype und die Spekulationen weiter angeheizt (via GamesRadar). Eine Folge soll dabei nämlich erneut herausstechen. Mazin sagte:

Eine Sache, über die Neil und ich gesprochen haben, war, sicherzustellen, dass wir nicht einfach sagen: 'Oh, wie die Folge mit Bill und Frank. Die Leute mögen das wirklich. Lass uns eine ganz besondere Episode von The Last of Us Staffel 2 machen.' Es muss einfach so passieren, wie es passiert. Aber ich werde sagen, dass es eine großartige Episode in der Staffel gibt, bei der Neil Regie führt, die anders ist - es ist nicht Bill und Frank, aber gewissermaßen schon, es ist etwas Eigenes, weil es sein musste und ihr könnt euch wirklich auf was gefasst machen.

Das sind Bill und Frank: In der ersten Staffel von The Last of Us gibt es eine besondere Folge, in der die Geschichte von Bill und Frank erzählt wird. Das Besondere ist, dass die beiden im Spiel eigentlich nur Nebencharaktere sind, Frank tritt sogar überhaupt nicht auf.

Das könnte euch in Staffel 2 erwarten: Worauf Mazin und Druckmann genau anspielen, wird sich natürlich erst noch zeigen. Es gibt aber zumindest einen offensichtlichen Hinweis.

Anfang März wurde nämlich bekannt, dass der unter anderem aus Matrix bekannte Schauspieler Joe Pantoliano in Staffel 2 die Figur Eugene Linden spielen wird. Eugene ist im Spiel allerdings selbst gar nicht zu sehen. Dessen Geschichte erfahren wir in TloU Part 2 nämlich lediglich über Environmental Storytelling.

Gut möglich also, dass die Showrunner sich seine Geschichte herausgepickt haben, um bisher unerzählte Wege zu gehen und so auch Fans der Spiele vielleicht noch zu überraschen.

Was denkt ihr? Welche Geschichte könnte hier gemeint sein?