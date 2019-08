Persona 5-Fans finden Sailor Moon-Referenz im aktuellen Royal-Trailer

Persona 5 The Royal soll als neues Spiel gelten und hat deswegen erheblich mehr Umfang. Unter anderem wird auch ein neuer Phantom Thief eingeführt: Kazumi Yoshizawa. Im neuen Trailer zu Kazumis Dieb-Transformation entdeckten Fans jetzt eine liebevolle Hommage an niemand anderen als Sailor Moon.

Kasumiiii intro to her Phantom Thieves outfit. #Persona5TheRoyal pic.twitter.com/LTidYB7om2 — Miraculous Maku (@RedMakuzawa) August 2, 2019

Animefans sehen hier natürlich sofort die offensichtliche Referenz: Kazumis Verwandlung mit Pirouette, nach oben gestreckten Armen und dem von innen leuchtenden Körper ist an Bunnys Verwandlung zu Sailor Moon angelehnt.

Wer die nicht mehr im Kopf hat, kann sich hier eine Aufnahme des Originals von 1992 nochmal ansehen:

Mal sehen, was The Royal noch so auf dem Kasten hat. Persona 5 The Royal soll mit seinen erweiterten Inhalten nämlich noch mehr Kampagne bieten als das Original, dessen Hauptstory bereit 80 bis 100 Stunden in Anspruch nahm.

Allerdings werden die Speicherstände von damals nicht übernommen. Wer also das Original bereits zuhause hat, kann sich auf einige Wiederholungen einstellen. Es sei denn ihr nutzt die Chance, um einen ganz anderen Charakter näher kennen zu lernen oder alle Fragen in den Prüfungen richtig zu beantworten.

(Quelle)

Freut ihr euch auf The Royal?