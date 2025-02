Piccolo macht Autowerbung: 2014 hat Dragon Ball Z sogar Werbe-Clips für den Ford Focus produziert und die sind einfach absurd!

Ford und Dragon Ball haben sich vor gut zehn Jahren für zwei sehr amüsante Werbe-Clips zusammengetan.

Dragon Ball zählt zu den beliebtesten und bekanntesten Franchises überhaupt weltweit. Da ergeben Werbe-Partnerschaften natürlich sehr viel Sinn und es ist dementsprechend kein Wunder, dass beispielsweise Fortnite und Dragon Ball bereits mehrfache Crossover-Kampagnen gefahren sind. Aber so witzig wie diese beiden alten Dragon Ball Z-Werbeclips für die Automarke Ford sind solche Kooperationen dann doch eher selten.

2014 haben sich Krillin und Son Gohan drei Autos gewünscht, aber nur eines bekommen

Um den Ford Focus zu bewerben, wurde eine Original-Stelle aus der Dragon Ball Z-Serie so zusammengeschnitten und mit neuen Dialogzeilen unterlegt, dass eine extrem unterhaltsame Werbung dabei herausgekommen ist.

Auch Videospiel-Fans kommen aktuell mit Dragon Ball: Sparking! Zero auf ihre Kosten:

3:13 Dragon Ball: Sparking! Zero-DLC 1 enthüllt Beast-Gohan als einen der neuen spielbaren Charaktere

Autoplay

Auf Planet Namek unterhalten sich Krillin und Son Gohan mit dem Drachen Porunga, um sich ihre drei Wünsche erfüllen zu lassen. Sie wollen zunächst ein Auto mit cooler Musik-Anlage, dann eines mit Rückfahrkamera und noch ein drittes. Dabei merken sie nicht, dass der mächtige Drache versucht, ihnen klarzumachen, dass sie all ihre Wünsche in einem einzigen Auto vereint erfüllt bekommen können.

Hier könnt ihr euch den amüsanten Werbe-Clip aus dem Jahr 2014 für den Ford Focus ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Piccolo staunt nicht schlecht über dieses sehr spezielle Ergebnis des Fusions-Tanzes

Der Ford Fusion passt allein vom Namen her natürlich schon ganz hervorragend in die Welt von Dragon Ball Z. Immerhin gibt es hier nicht nur eine, sondern gleich zwei (und bald vielleicht sogar drei) Möglichkeiten, zu fusionieren. Beispielsweise mit Hilfe des Fusions-Tanzes, den vor allem Son Goten und Trunks lange Zeit perfektioniert hatten.

In dieser Auto-Werbung hier sehen wir die beiden dann fusionieren, allerdings mit überraschendem Ergebnis. Aber am besten seht ihr selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Noch mehr News rund um Dragon Ball findet ihr hier:

Das Besondere daran ist, dass in beiden Clips die Original-Sprecher der englischen Synchro auch an der Werbung beteiligt sind. Sonst würde das Ganze natürlich nicht so gut funktionieren, so klingt es aber eben, als würden die echten Charaktere die jeweiligen Autos über den Klee loben.

Auch wenn Werbung selten etwas Positives ist und hauptsächlich zum Verkauf von Waren dient: Das ist einfach eine witzige Idee und äußerst gelungen umgesetzt. Spannend ist daran natürlich auch, dass die Kinder aus den Neunziger Jahren zu diesem Zeitpunkt schon alt genug waren, um als Zielgruppe für Autowerbung herzuhalten.

Kanntet ihr die beiden Werbeclips schon und wie findet ihr sie?