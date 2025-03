Wie Baldur's Gate 3: Rollenspielt-Hit soll 10 Jahre nach Release komplett neuen Kampfmodus spendiert bekommen

Pillars of Eternity bekommt einen neuen Kampfmodus.

Bereits vor zehn Jahren erschien Pillars of Eternity, das Oldshool-Rollenspiel, das in die Fußstapfen von Genre-Meilensteinen wie Baldur's Gate und Icewind Dale treten sollte. Zum Jubiläum gibt es nicht nur einen Patch, sondern auch eine spannende Ankündigung.

Pillars bekommt Rundenkämpfe

Im Gegensatz zum Erfolgs-Hit Baldur's Gate 3 erschien Pillars of Eternity damals mit dem Kampfsystem der oben genannten Klassiker. In den Kämpfen steuerten wir unser Team in Echtzeit, konnten aber jederzeit auf die Pause-Taste hämmern, um in Ruhe zu planen.

Zehn Jahre nach dem Release soll nun aber eine alternative Spielweise ins Spiel kommen – das Rundenkampfsystem. Das hatte bereits nachträglich seinen Weg in Deadfire gefunden, dem Nachfolger von Pillars of Eternity.

9:36 Pillars of Eternity - Test-Video zum Oldschool-Rollenspiel-Meisterwerk - Test-Video zum Oldschool-Rollenspiel-Meisterwerk

In einem Blogpost teilte Obsidian die Ankündigung zusammen mit den aktuellen Patch-Notes, die ein paar kleinere Fixes und Balancing-Anpassungen enthalten. Später im Jahr soll das neue Kampfsystem zuerst für einige Tester*innen zugänglich werden, damit die Devs mit deren Feedback das Feature bestmöglich umsetzen und implementieren können. Einen finalen Termin kennen wir noch nicht.

Das ist nicht das erste Mal, denn bereits im Nachfolger Deadfire wurde der Rundenmodus nachträglich eingeführt. Dass das nun aber noch im Vorgänger passiert, ist eine Überraschung und eventuell auch Indiz dafür, dass man das System für kommende Spiele verbessern und testen möchte.

Echtzeit oder Runde – was ist besser?

Die Frage nach dem besseren Kampfsystem beschäftigt die Rollenspiel-Community schon seit den ersten Spielen des Genres. Wir wollen daher von euch wissen, welche Variante ihr bevorzugt. Stimmt gerne ab und verratet uns, ob ihr lieber in Runden, in Echtzeit oder Echtzeit mit Pause zockt.

Vor kurzem veröffentliche Obsidian mit Avowed ein Rollenspiel, das zwar ebenfalls in der Welt von Pillars of Eternity spielt, mit actionreichen Kämpfen aus der Ego-Perspektive aber ganz anders funktioniert. Ob und wie sich der kommende Modus auf zukünftige Titel auswirkt, müssen wir natürlich erst sehen, wir sind aber schon sehr gespannt.

Was denkt ihr? Habt ihr Pillars of Eternity gespielt und hättet ihr euch von Anfang an einen Rundenmodus gewünscht? Schreibt es uns in die Kommentare!