Pilz-Saison in Animal Crossing: Fundorte & alle Rezepte

Animal Crossing: New Horizons bietet wie auch schon seine Vorgänger saisonale Events, etwa ganz banal die Jahreszeiten. Ab dem 1. November findet die Pilz-Saison statt, in der es die Gewächse samt neuer Rezepte zu finden gibt.

Alle Pilz-Sorten im Überblick

Wie ihr die Pilze findet: Pilze wachsen genau wie ihre echten Vorbilder bis auf eine Ausnahme immer unter Bäumen, oder an Baumstümpfen. Ihr findet jeden Tag neue, allerdings tauchen sie nicht sehr oft auf. Um etwas Suchen kommt ihr also nicht herum. Folgende Arten sind während der Saison in eurer Welt verteilt:

Dürrpilz

Elegantpilz

Flachpilz

Rundpilz

Seltenpilz

Achtung! Der Seltenpilz macht seinem Namen alle Ehre und befindet sich an einem anderen Ort. Um das Item zu finden, müsst ihr mit der Schaufel in der Nähe von Bäumen die Erde umgraben. Genau wie bei Fossilien befinden sich Risse am Boden. Mit etwas Glück findet ihr an solchen Stellen die Pilze.

Wie lange sind die Pilze da? Die Pilz-Saison findet für euch vom 1. bis zum 30. November statt. Wer sich auf der Südhalbkugel der Erde befindet, kann vom 1. bis zum 31. Mai auf Pilzsuche gehen.

Bastelanleitungen der Pilz-Saison

Die Pilze sammelt ihr nicht (nur) zum Spaß, sondern könnt mit ihnen natürlich auch was anfangen. Deswegen gibt es passend zur Saison auch Anleitungen, mit denen ihr besondere Gegenstände herstellt.

Wo gibt's die Rezepte? Theoretisch findet ihr die Rezepte als Flaschenpost am Ufer. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sie so zu bekommen gering. Werft also lieber die Luftballons, die über euer Eiland schweben, mit der Schleuder ab. Auf diese Weise erhaltet ihr die Anleitungen am schnellsten.

Was ihr alles basteln könnt, seht ihr hier:

Gegenstand Material Pilzbaumstumpf 2x Dürrpilz, 1x Baumstammhocker Pilzlampe 1x Dürrpilz, 5x Lehm Pilzschemel 2x Rundpilz Pilzschirm 3x Flachpilz Pilztisch 2x Flachpilz, 6x Holz Pilzwandschirm 3x Dürrpilz Pilztürkranz 10x Äste, 1x Rundpilz, 1x Dürrpilz, 1x Flachpilz Pilzstab 3x Dürrpilz, 3x Sternensplitter Wandpilztapete 1x Elegantpilz, 1x Rundpilz, 1x Dürrpilz, 1x Flachpilz Waldtapete 2x Elegantpilz, 2x Rundpilz, 2x Dürrpilz, 2x Flachpilz, 10x Holz Waldboden 1x Seltenpilz, 2x Rundpilz, 2x Dürrpilz, 2x Flachpilz, 10x Unkraut

Natürlich stehen mehrere Gestaltungsoptionen zur Auswahl. Ihr wechselt per Umgestaltung und zwischen zwei bis drei Umgestaltungssets das Aussehen der Items. So verwandelt ihr beispielsweise den schnöden braunen Pilzwandschirm mit drei Sets in eine grüne Variante.

Das ist alles, was ihr zur Pilz-Saison wissen müsst.

Habt ihr schon Lust darauf, euch die neuen, saisonalen Gegenstände zusammenzubauen und auf eurer Insel auszustellen?