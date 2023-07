4 Stufen im Diablo 4-Battle Pass überspringen und mehr: Diese kostenlosen Prime Gaming-Inhalte könnt ihr abstauben

Wir führen euch alle kostenlosen Inhalte von Prime Gaming im August 2023 auf.

Auch im August könnt ihr über euer Amazon Prime-Abo wieder einige Spiele und kostenlose Inhalte, unter anderem für Diablo 4 und CoD: Warzone 2 und Modern Warfare 2, abstauben. Welche genau, führen wir euch hier im Artikel auf.

Kostenlose Prime Gaming-Spiele im August 2023

Wie ihr es aus Services wie dem Xbox Game Pass gewohnt seid, werden die kostenlosen Spiele über den Monat verteilt veröffentlicht. Hier die genauen Daten:

03. August

Payday 2

Payday 2-DLC "The Gage Mod Courier"

10. August

Landwirtschaftssimulator 19

Blade Assault

Quake 4

17. August

Star Wars: The Force Unleashed 2

Foretales

Driftland: The Magic Revival

24. August

In Sound Mind

31. August

Summertime Madness

Kostenlose Inhalte für Diablo 4

Ab dem 03. August bekommt ihr zudem einen Diablo 4-Bonus für die erste Season. Und zwar könnt ihr, einen verknüpften Battle.net-Account mit eurem Prime-Konto vorausgesetzt, vier Stufen im Battle Pass überspringen.

Nicht vergessen: Bis zum 03. August könnt ihr euch noch das Reittierrüstungspaket "Brackige Länge" für Diablo 4 sichern.

Kostenlose Inhalte für Call of Duty

Für Warzone 2 und Modern Warfare 2 könnt ihr euch zudem ab sofort dank Prime Gaming das Rat Pack Bundle mit folgenden Inhalten sichern:

Reyes Operator-Skin „Cheesy“

Würzige Fleischbällchen – Raal MG LMG Waffenbauplan

Cheesin’ – Vel 46 SMG Waffen-Bauplan

Sticker „Du bist eine Ratte“

Fit für einen Geist – Visitenkarte

Rat Pack – Ladebildschirm

Erwischt – Emblem

Doppelte EP: 1 Stunde

Doppelte Waffen-EP: 1 Stunde

Abseits der kostenlosen Prime Gaming-Spiele und den Goodies für Diablo 4 und Call of Duty gibt es noch weitere Boni im August 2023, die ihr auf der offiziellen Seite des Amazon-Service abrufen könnt.

Darunter auch Cosmetics für Fall Guys und ein Transmog für World of Warcraft. Auch die Bibliothek des Streaming-Dienst Amazon Luna bekommt im August neue Inhalte. Darunter die Spiele Batora: Lost Haven, SteamWorld Quest, The Smurfs: Mission Vileaf and Ys VIII: Lacrimose of Dana.

Ist im August 2023 ein Spiel für euch dabei und werdet ihr euch die Battle Pass-Skips für Diablo 4 holen?