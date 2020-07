Plant Capcom ein neues Monster Hunter für die Nintendo Switch?

Wäre eine Umsetzung des Action-RPGs Monster Hunter World für die Nintendo Switch nicht klasse? Capcom hat diesbezüglich jedoch aktuell keine Pläne. Das geht aus einem Meeting des Unternehmens mit Aktionären hervor. Laut Capcom befindet sich keine Portierung des Spiels in Arbeit. Doch Besitzer von Nintendos aktueller Konsole müssen deswegen nicht traurig sein, denn es gibt auch gute Nachrichten.

Auf die Frage, ob es Pläne gibt, ein Monster-Hunter-Spiel für jüngere Spieler, etwa aus der "Mittelschule", zu veröffentlichen, hieß es:

"Wir haben Pläne für ein Monster-Hunter-Spiel, das Mittelschüler genießen können und auf das ihr euch freuen dürft."

Kommt Monster Hunter doch für die Switch?

Was heißt das für Monster-Hunter-Fans? Zunächst mal wissen wir jetzt, dass Capcom an einem neuen Monster Hunter arbeitet. Dies soll sich an jüngere Spieler richten, offenbar Teenager im Alter von etwa 12 Jahren.

Wir wissen auch, dass es sich nicht um einen Switch-Port von Monster Hunter World handelt. Es ist also ein komplett neues Spiel.

Das zusammengenommen deutet durchaus darauf hin, dass dieses neue Spiel für die Nintendo Switch erscheinen könnte. Die Konsole richtet sich ja auch an jüngere Spieler. Ebenfalls möglich wäre ein Monster Hunter für Smartphones. Ein Mobile Game für jüngere Spieler. Was wir nicht erwarten sollten, ist ein Spiel, das sich an ältere Gamer richtet, also etwas wie Monster Hunter World.

Was meint ihr? Bekommen wir ein neues Monster Hunter für die Nintendo Switch? Worum könnte es sich bei dem Spiel noch handeln?