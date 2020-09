Tony Hawk's Pro Skater: Platin wird auch für Cracks fordernd

Nostalgie- und Skateboard-Fans wissen es ohnehin, aber das Remake zu Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist nur noch wenige Tage entfernt. Jetzt wurden die Trophäen beziehungsweise Achievements bekannt und zeigen, dass wir zum Erreichen unsere Skills wieder ordentlich auffrischen müssen. (via Exophase)

Das sind die Trophäen bzw. Achievements

Insgesamt gibt es bei Tony Hawk's Pro Skater 1+2 37 Trophäen zu ergattern. Diese verlangen neben dem ganz normalen Durchspielen auch hohe Combos sowie ganz spezifische Tricks, die ihr ausführen müsst. Alle Achievements auf einem Blick:

Pro Skater Returns - Complete all other Trophies (Platin)

Summer's Over - Unlock School in THPS1 Classic (Bronze)

Medallion - Earn a Medal on any competition park in Tours (Bronze)

The Truth is Out There - Unlock Roswell in THPS1 Classic (Bronze)

Grand Tourer - Complete every goal in THPS1 Classic and gain all gold medals (Silber)

Back to School..... Again - Unlock School II in THPS2 Classic (Bronze)

4 for Four - Earn any 4 Medals on competition parks in Tours (Bronze)

Mess with the Bull - Unlock Bullring in THPS 2 Classic (Bronze)

Valhalla - Complete every goal in THPS2 Classic and gain all gold medals (Silber)

Matchup - Complete a match in Multiplayer

Creator - Create a skater using the CAS system (Bronze)

Creative - Create a new park and upload it (Bronze)

Bought the Farm - Spend $10.000 in the Skate Shop (Silber)

Statted - Find all Stat points for any Pro Skater (Bronze)

Rookie of the Year - Earn the "Rookie" Challenge Collection (Bronze)

Going to the Vet - Earn the "Veteran" Challenge Collection (Silber)

Legen-Dairy - Earn the "Legend" Challenge Collection (Gold)

Got There - Complete all "Hard" Get-Theres (Gold)

#10 Downing Street - Reach Career level 10 (Bronze)

ONE HUNDRED! - Reach Career level 100 (Silber)

Paint the Town - Paint 100 surfaces in Graffiti across all playtime (Bronze)

Horsin' Around - Give 50 Letters in Horse (Silber)

Combination Blow - Land a 50.000+ point combo (Bronze)

Shoot and Score - Achieve a High Score of 1.000.000+ on any classic Park (Silber)

High as a Kite - Land a 1.000.000+ point combo (Silber)

You Broke the Scoreboard - Achieve a High Score of 10.000.000+ on any classic Park (Gold)

Gap Master - Complete all Gap Collections (Gold)

Piece by Piece - Place 500 objects in CAP (Bronze)

Score Total - Earn 5.000.000 points in Trick Attack aross all playtime (Silber)

Combo Total - Earn 2.000.000 points in Combo Mambo across all playtime (Silber)

Versteckte Trophäen:

The Truth is In Here - Find every alien plushie (Silber)

... Get the Horns - Get hit by the Bull in Bullring (Bronze)

BEEP BEEP - Get hit by a vehicle on every map that features them (Bronze)

Donut Mess with a Cop - Unlock Officer Dick (Silber)

Shattered - Break 20 Panes of Glass (Silber)

Can't Judge Me - Achieve a judge score of 99.9 on a competition run (Bronze)

Ouch! - Bail a 100.000+ point combo (Bronze)

Die Liste gibt es bisher nur auf Englisch. Sobald eine deutsche Version verfügbar ist, werden wir diese News aktualisieren.

Welche Trophäen machen es erst so schwer?

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die Platin-Trophäe unerreichbar ist, da ein hoher Skill im Spiel benötigt. Aber man kann sich ins Spiel einarbeiten und dann sollten die meisten Trophäen machbar sein. Trotzdem gibt es noch drei Achievements, bei denen wir uns sicher sind, dass sie bei einigen für lange Nächte sorgen werden.

Millionen-Kombo: Die erste große Überwindung wird es sein, eine Kombo zu schaffen, die eine Millionen Punkte oder mehr bringt. Bevor ihr das schaffen könnt, müsst ihr nicht nur viel üben, sondern auch euren gewünschten Skatern mit genug Skill-Punkten ausstatten. Das Achievement braucht also einfach nur Zeit und irgendwann könnt ihr es schaffen.

Get There-Kombos: Hinter dem Begriff "Get There" steht bei Tony Hawk eine besondere Herausforderungsart. Dabei müsst ihr versuchen von einem Ort bis zu einem anderen zu kommen. Der Clou dabei ist, dass ihr das ganze innerhalb von einer zusammenhängenden Kombo machen müsst. Da ihr alle schweren Herausforderungen schaffen müsst, kann das sehr viel Übung und Auswendiglernen benötigen.

Alle Gaps finden: In Tony Hawk gibt es eine Trickart, die sich Gap nennt. Dahinter verbergen sich Sprünge über bestimmte Levelareale oder von einem Punkt in einem Level zu einem anderen. In eurer Komboliste werden diese mit blauen Buchstaben dargestellt. Ohne einen Guide müsst ihr ganz genau wissen, welche Lücke ihr schon habt und welche ihr noch benötigt. Das wird besonders dadurch schwer, da es insgesamt 467 Gaps zusammen in den beiden Originalspielen gab.

Was sagt ihr zu der Platin-Trophäe in Tony Hawk? Werdet ihr die alten Skateboard-Skills auspacken und den Edelkelch angehen oder dreht ihr lieber nur aus Spaß ein paar Runden auf dem Brett?