Na endlich! Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 Remakes offiziell mit Release-Datum angekündigt

Tony Hawk ist einmal mehr zurück auf den aktuellen Konsolen.

Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der vergangenen zwei Wochen wurde nun von Activision endlich offiziell bestätigt. Ihr dürft euch auf ein Remake von Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 freuen, das noch in diesem Jahr für aktuelle Konsolen und den PC erscheint.

Die beiden legendären Skateboard-Spiele erscheinen übrigens wieder vereint in einem Paket, wie zuvor beim Remake der ersten beiden Teile.

Wann erscheint das Remake von THPS 3 + 4?

Zusammen mit einem ersten Blick auf die Neuauflage hat der Trailer auch direkt das Releasedatum für das Remake-Paket verraten.

Release ist am 11. Juli 2025

Holt ihr euch die Deluxe Edition, könnt ihr außerdem via Early Access drei Tage früher losspielen, also bereits am 8. Juli 2025.

Den ersten Trailer zur Neuauflage gibt's auch direkt hier zu sehen und der hat grafisch einiges aufgemotzt:

1:30 Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 - So fantastisch sieht das Remake aus

Für welche Plattformen erscheint das Remake?

Wie bereits Tony Hawk's Pro Skater 1+ 2 vor vier Jahren, bringt Activision auch das neue Remake auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und den PC.

Preise für das THPS-Remake ebenfalls bekannt

Das Remake zu THPS 3 +4 erscheint sowohl in einer Standard- als auch Digital Deluxe-Edition:

Standard : 49,99 €

: 49,99 € Deluxe: 69,99 €

In der Digital Deluxe Edition sind unter anderem Doom Slayer und The Revenant als Skins enthalten, daneben erhaltet ihr Zugang zum Early Access und der Foundry-Demo.

Demo als Preorder-Bonus angekündigt

Erneut könnt ihr bereits vor Release eines der legendärsten Level aus Tony Hawk's Pro Skater 3 spielen. Foundry, die Gießerei, gibt's für alle, die das Remake vorbestellen. Wann genau die Demo erscheint, ist derweil aber noch nicht bekannt.

Wie das Remake der ersten beiden Spiele im GamePro-Test abgeschnitten hat, könnt ihr derweil hier nachlesen:

THPS 3 erschien 2001 unter anderem für PS1, PS2 und den Nintendo GameCube und zählt zusammen mit den Vorgängern und Tony Hawk's Pro Skater 4 zu den besten Spielen der Reihe. Daher verwundert es nicht, dass Activision nach den überaus gelungenen ersten Remakes noch die Extrameile geht.

Werdet ihr euch das Remake holen und die wichtigste Frage von allen: Welches Tony Hawk's Pro Skater ist eurer Meinung nach das Beste?