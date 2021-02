Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Next Gen-Release bestätigt, Upgrade nicht für alle kostenlos

Activision und Vicarious Visions hatten es bereits angeteast, jetzt ist es auch offiziell bestätigt: Tony Hawk's Pro Skater 1+2 wird auch für die PS5, Xbox Series X/S und die Nintendo Switch veröffentlicht. Der Release wird zunächst für die Next Gen-Konsolen erfolgen, die Nintendo-Version folgt dann im Laufe des Jahres.

Release für PS5 & Xbox Series X/S: 26. März 2021

26. März 2021 Release für Nintendo Switch: Später im Jahr 2021

Verbesserungen für Next Gen: Wie zu erwarten wird das Remake der beiden Skateboard-Klassiker für die neuen Konsolen technisch angepasst und soll noch einmal schicker aussehen und flüssiger laufen.

Auf PS5 und Xbox Series X peilen die Entwickler*innen zwei Grafik/Performance-Modi an:

1080p mit 120fps

4K mit 60 fps

Auf der Xbox Series S soll das Spiel in 1440p laufen und auf eine 4K-Auflösung upscalen. Außerdem soll das Spiel auf den neueren Konsolen Spatial Audio, also eine noch räumlichere Akustik bieten.

Upgrade mit einem Haken

Bestimmt fragt ihr euch jetzt: Kann ich kostenlos auf die PS5- oder Xbox Series X-Version upgraden, wenn ich schon eine Version für PS4 und/oder Xbox One gekauft habe.

Die Antwort: Nicht automatisch. Denn nur, wer die Digital Deluxe Edition des Spiels erworben hat, kann kostenfrei auf die neue Version aufrüsten. Wer das nicht getan und nur die "normale" Version gekauft hat, wird noch einmal knapp 10 Euro zahlen müssen, das schaltet dann auch einen neuen Skater und neue Klamotten frei.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 ist eine technisch runderneuerte und spielerisch leicht angepasste Neuauflage der beiden Skateboard-Klassiker von vor knapp 20 Jahren. Einen Eindruck davon verschafft euch der Trailer zur Neuauflage:

Der Titel erschien am 4. September 2020 für die PS4, Xbox One und den PC, in meinem Test war ich sehr angetan von den Remakes und kann sie sowohl Kennern der Originale als auch Neulingen ans Herz legen.

Was haltet ihr von der Ankündigung - und der Upgrade-Politik?