Tony Hawk's Pro Skater 3+4: Hinweise auf Remaster verdichten sich - Teaser in Call of Duty aufgetaucht

Die Tony Hawk's Pro Skater 1+2-Remaster waren sehr gut und jetzt sieht es so aus, als bekämen wir auch 3 und 4.

Tony Hawk's-Fans durchleben seit einigen Jahren eine wilde Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst gab es lange gar keine Lebenszeichen, dann ein geniales Remaster-Paket von Teil 1 und 2.

Nach dem Tony Hawk's Pro Skater 1+2-Remaster hätten wohl auch Teil 3 und 4 nochmal neu erscheinen sollen, das Projekt wurde dann aber angeblich eingestellt. Jetzt haltet euch fest, es geht wieder bergauf: Offenbar kommen Tony Hawk's Pro Skater 3+4 doch noch als Remaster.

Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 kommen jetzt wohl doch noch als Remaster: Es gibt handfeste Hinweise

Darum geht's: Activision macht mittlerweile fast nur noch Call of Duty. Aber dem Konzern gehören auch noch die Rechte an der Tony Hawk's-Reihe und offenbar werden jetzt die Wünsche der vielen Skateboard-Fans doch noch erhört. In Call of Duty ist ein ziemlich eindeutiger Hinweis aufgetaucht.

Auf der Call of Duty-Map Grind (die selbst eigentlich schon ein Remaster ist) findet sich jetzt nämlich ein dickes, fettes Schild im Tony Hawk's-Style. Darauf ist nicht nur die altbekannte Schriftart zu sehen, sondern auch noch eine Skater-Silhouette, die die meisten Fans an die beiden beliebten Kult-Spiele erinnern. Last, but not least gibt es mit dem "03.04.25" auch noch ein Datum, das wohl nicht zufällig gewählt sein dürfte.

Was bedeutet das? Wir gehen stark davon aus, dass am 4. März 2025 eine Ankündigung erfolgt, die sich um Tony Hawk's 3 und 4 beziehungsweise eine Neuauflage der beiden Spiele dreht. Genauso gut denkbar wäre natürlich der 3. April, aber wir gehen hier vom US-Datumsformat aus. Mit richtig viel Glück wird das Spiel dann nicht nur enthüllt, sondern vielleicht sogar veröffentlicht. Oder womöglich erfolgt die Ankündigung am 4.3. und der Release am 3.4.?

Tony Hawk's scheint es zu bestätigen: Der legendäre Skater reagiert höchstpersönlich auf einen Tweet von Charlie Intel, der auf den Teaser hinweist. Er postet zwar nur ein Augen-Emoji und das muss nicht zwingend irgendetwas bedeuten, es würde uns aber schon sehr wundern, wenn da nicht mehr dahinterstecken würde.

Hier könnt ihr euch das Teaser-Schild sowie die Reaktion ansehen:

👀 — Tony Hawk (@tonyhawk) February 20, 2025

Es spricht noch mehr dafür: Vor gar nicht allzu langer Zeit hat der Skater Tyshawn Jones aus dem Nähkästchen geplaudert und verraten, dass er in einem Tony Hawk's-Spiel vertreten sei, das demnächst rauskäme. Das wäre dann also ein weiterer Hinweis darauf, dass uns wohl tatsächlich ein entsprechender Titel erwartet.

Bleibt nur zu hoffen, dass das Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 3 und 4 dann genauso gut wird, wie es Neuauflagen der ersten beiden Teile.

