PlayStation State of Play im Juni: Bekannter Insider teast womöglich PS5-Showcase noch für diese Woche an

Ghost of Yotei ist einer der möglichen Titel, die bei einem PlayStation Showcase oder einer State of Play gezeigt werden könnten.

Update 03. Juni: Nun gibt es einen weiteren, zugegebenermaßen kleinen Hinweis auf eine mögliche State of Play. Der bekannte Insider Shinobi602 hat sich nämlich im ResetEra-Forum auf die Nachricht eines Users gemeldet, der geschrieben hatte: "Morgen ist mein Geburtstag, offensichtlich werden sie dann die SoP ankündigen." Der Insider antwortete darauf mit einem "Happy Birthday :)".

Das mag für sich genommen nicht viel aussagen, Shinobi602 ist in der Community aber durchaus bekannt für seine kalkulierten Teaser und dass er im Forum meistens postet, um Ankündigungen anzudeuten. Es lohnt sich also zumindest, heute die Augen nach einer Ankündigung offen zu halten. Sollte eine State of Play tatsächlich angekündigt wreden, könnte sie bereits Mittwoch oder spätestens Donnerstag stattfinden.

Originalmeldung: Der Sommer ist traditionell die Zeit der großen Gaming-Showcases. Während das Summer Game Fest und ein großer Xbox-Showcase für Anfang Juni bereits bestätigt sind, warten wir bislang noch auf eine Bekanntgabe von Sony.



Für gewöhnlich hält der PlayStation-Hersteller um diese Zeit ebenfalls eine große Show oder zumindest eine kleinere State of Play ab. Dieses Jahr im Mai wird darauf vermutlich nichts – das ist aber kein Grund zur Sorge, laut einem Insider bekommen wir die Show nämlich einfach ein bisschen später.

Jeff Grubb sagt: Keine Sorge, ein PS5-Sommer-Showcase kommt

Zuletzt hatte der Leaker NateDrake im ResetEra-Forum angegeben, dass er bislang noch nichts zu einem Mai-Event von Sony gehört habe. Viele hielten das für eine Bestätigung dafür, dass Sony im Sommer komplett aussetzt und erst im September wieder einen Showcase bringt.

Dem scheint aber nicht so zu sein. Jetzt meldet sich nämlich auch der Branchen-Insider Jeff Grubb in seinem GiantBomb-Podcast zu Wort und gibt Entwarnung: Das Sony-Event findet seinen Quelle zufolge nämlich schlicht erst im Juni statt – ein genaues Datum nennt er aber nicht.

Höchstwahrscheinlich wird es sich dabei um die kleinere State of Play anstelle eines großen Sony-Showcases handeln. In diesem Aspekt sei sich Grubb aber nicht zu 100 Prozent sicher. Weiter stellt er die Theorie auf, dass das Event dieses Jahr nur deshalb ungewöhnlich spät stattfinden würde, weil Sony sich zu lange nicht entscheiden konnte, ob sie einen großen oder einen kleinen Showcase planen wollen. Offiziell von Sony bestätigt ist das bislang nicht.

Eine Show bis Mitte Juni klingt dabei durchaus noch wahrscheinlich. Denn einerseits hat Sony in der Vergangenheit ziemlich verlässlich eine Show im zweiten Quartal des Jahres abgehalten. Und andererseits mit dem anstehenden Release des PS5-Exclusives Death Stranding 2: On the Beach am 24. Juni auch einen perfekten Grund, das Spiel noch ein letztes Mal zu featuren.

Was darüber hinaus bei einer State of Play gezeigt werden könnte, ist noch recht offen. Dieses Jahr erscheinen mit Ghost of Yotei und Marathon noch mindestens zwei größere First-Party-Titel – wobei womöglich auch Bungies kürzlicher Plagiats-Skandal dazu beigetragen haben könnte, dass eine State of Play verschoben werden musste. Das ist aber reine Spekulation.

Der Multiplayer-Shooter soll eigentlich bereits am 23. September 2025 erscheinen. Aufgrund gestohlener Artworks, die eine ehemalige mitarbeitende Person ins Spiel gebracht haben soll, wurde aber sogar das geplante Gameplay aus einem kürzlichen Livestream gestrichen.

Was würdet ihr bei einer State of Play im Sommer sehen wollen?