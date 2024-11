Laut Sony ist jetzt 'Die beste Zeit, um eine PS5 zu kaufen' – aber wie seht ihr das? Stimmt jetzt ab!

Kratos ist schwer begeistert von der Power der PS5 - wie sieht es mit euch aus?

Kurz vor dem Release der Playstation 5 Pro hat Sony einen passenden Werbespot veröffentlicht und behauptet darin: 'Jetzt ist die beste Zeit, um eine PlayStation 5 zu kaufen!' Vier Jahre nach dem Release der Basisversion fragen wir uns nun: Wie zufrieden seid ihr denn bisher mit eurer PS5 oder gehört ihr vielleicht zu den Leuten, die jetzt einsteigen wollen?

Vier Jahre nach Release - Würdet ihr die PS5 aktuell empfehlen?

Am 19. November 2020 war es soweit und die PlayStation 5 erschien im Handel – zumindest in der Theorie. In der Realität war die begehrte Konsole über viele Monate nur sehr schwer und zu teils horrenden Scalper-Preisen zu bekommen.

Trotzdem verkaufte sich die PS5 bis März 2024 über 59 Millionen mal. Im November 2023 folgten eine Slim-Variante und die PS-Portal als ergänzender Streaming-Handheld und mittlerweile bekommen wir die Konsolen auch ganz normal im Regal des örtlichen Fachhandels. Auch die bald erscheinende PS5 Pro ist noch immer unkompliziert vorbestellbar.

1:24 PS5 Pro - Trailer stellt Enhanced-Games vor, um uns die Power-Konsole schmackhaft zu machen

Autoplay

Bei den Spielen gab es seit Release immer wieder große Titel, wie Spider-Man 2, Horizon Forbidden West oder God of War: Ragnarok. Die Anzahl reiner First-Party-Next-Gen-Titel, wie Demon's Souls Remake, Returnal oder das jüngst veröffentlichte Astro Bot, blieb bisher jedoch relativ überschaubar.

Wir wollen daher wissen, wie zufrieden ihr bisher mit der PS5 seid:

Die vielleicht etwas kniffligere Frage ist allerdings, ob ihr einem Freund oder einer Freundin zum Kauf einer PS5 raten würdet, denn auch wenn ihr gegebenenfalls noch nicht zu 100% zufrieden seid, kann die Konsole eine Empfehlung sein – insbesondere jetzt, wenn wir als Einsteigende auf den gesamten Spielekatalog der letzten Jahre zurückgreifen können.

Wir sind schon auf eure Meinung gespannt. Vor allem interessieren wir uns noch für die Gründe, die euch zur entsprechenden Wahl veranlasst haben. Schreibt uns gerne alles weitere in die Kommentare, wir schauen uns nächste Woche alle an und werten das ganze für euch aus.

Wenn ihr bis dahin mehr zu PS5 Pro wissen wollt, schaut doch mal hier vorbei:

Wenn ihr das Thema spannend findet, lasst es uns ebenfalls wissen, denn natürlich können wir die selbe Frage auch im Bezug auf die Xbox Series stellen. Auch für die Switch kann die Frage noch durchaus spannend sein, denn auch wenn die Ankündigung der nächsten Nintendo-Konsole wahrscheinlich kurz bevor steht, liebäugeln der ein oder die andere sicher noch mit einem Kauf.

Aber nun viel Spaß beim Abstimmen und kommentieren!