Spieler motzt seine PS5 zur 'Luxus'-Konsole auf und wird ausgelacht: 'Sieht aus wie Matsche'

Die PS5-Konsole gefällt nicht jedem User.

Das Standarddesign der PS5 besteht aus einer schwarz-weißen Farbkombination. Wem das zu langweilig ist, der kann die Seitenplatten der Konsole mit anderen Farben austauschen. Erst kürzlich wurden beispielsweise drei neue Farben angekündigt, mit denen die PS5 in metallischen Farben glänzen kann.

Wer es noch bunter mag, kann sich auf die erste Limited Edition im Spider-Man-Look freuen. Doch vielen Fans ist das immer noch nicht bunt genug, weshalb einige selbst zur Farbtube greifen. Ein Spieler zeigt nun im reddit-Forum, was er aus seiner PS5-Konsole gezaubert hat.

PS5-Konsole könnte in Luxus-Appartement stehen

Wie sieht die Konsole aus? Der Spieler hat seine PS5 in einer schwarz-goldenen Farbkombination angestrichen. Die Grundfarbe war dabei ein mattes Schwarz, im Anschluss hat der Spieler mit einer Spraydose und einem Stück Papier die goldene Marmor-Optik geschaffen.

Sein Werk könnt ihr in seinem Post bestaunen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Rückseite der Konsole sieht etwas spärlicher aus. Hier sind etwas weniger goldene Farbtupfer zu erkennen, die eher an den „Shabby-Chic“-Stil erinnern als an eine Marmorierung. Der User habe die Konsole aus kompletter Langweile heraus kreiert.

Wie finden andere User die Konsole? In den Kommentaren gibt es viele User, die das Design leider nicht so ansprechend und eher… gewöhnungsbedürftig finden. Ein User schreibt beispielsweise, dass die PS5-Konsole so in einem Luxus-Restaurant stehen könnte:

Jetzt sieht deine PS5 aus wie ein Waschbecken im Badezimmer eines gehobenen Restaurants.

Ein anderer User wiederum findet, dass die PS5-Konsole so aussähe, als wäre sein Hund mit schmutzigen Pfoten über die Konsole gelaufen. Einige Fans dachten sogar, dass die Konsole auf den ersten Blick mit Schlamm oder Fäkalien beschmiert wäre.

So haben andere Spieler ihre PS5-Konsole bearbeitet:

Deshalb fällt das Urteil der Community knallhart aus: Die PS5-Konsole würden vielen zufolge „furchtbar“ und „schrecklich“ aussehen.

Kurios: Der User postet daraufhin seine Aquarien, die er zu Hause bei sich stehen hat. Für die Aquarien bekommt er mehr Zuspruch als für seine Konsole, denn auch andere Fans posten daraufhin ihre Aquarien und loben die Behälter für die Wasserbewohner.

Was ist eure Meinung zur PS5-Konsole: Luxuriös oder doch eher nicht gelungen?