God of War Ragnarök: So cool könnte eine PS5 im Look des Spiels aussehen

Ihr habt eine PS5? Ihr mögt God of War Ragnarök schon jetzt? Dann seid ihr hier goldrichtig: Ein brasilianisches Pärchen bastelt nämlich ganz hervorragende Custom-Konsolen und hat sich unter anderem auch ein eigenes Design zum kommenden Mega-Blockbuster vorgenommen. Das sieht richtig beeindruckend aus. Das einzige Problem dabei bleibt, dass es 'nur' ein inoffizielles Fan-Projekt ist und wenn überhaupt, nur in extrem limitierter Stückzahl erhältlich sein wird. Aber es gibt trotzdem Hoffnung.

Fans basteln sich richtig schicke Custom-PS5 im God of War-Design

Darum geht's: Beliebte Spiele regen seit jeher die Fantasie und Kreativität der Fans an. Das beschert uns in schöner Regelmäßigkeit ganz besondere Ergebnisse, wie zum Beispiel diese PS5. Für deren Design haben sich die beiden verantwortlichen Menschen dahinter etwas ganz Besonderes ausgedacht. Das gute Stück erstrahlt im Look des kommenden PlayStation-Blockbusters God of War Ragnarök und der kann sich wirklich sehen lassen.

Das ist zu sehen: Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt, steht das Design dieser Custom-PS5 ganz im Zeichen des Fimbulwinters, der uns in God of War Ragnarök den Schnee um die Nasenspitze treibt und sich seinem Ende neigt, um die titelgebende Götterdämmerung einzuläuten. Neben eisiger Kälte dominiert steinige Architektur mit goldenen Akzenten das Erscheinungsbild der beeindruckenden Konsole.

In der Mitte prangt das Siegel, auf dem zwei Tiere zu sehen sind. Dabei repräsentiert der größere Bär Kratos, den Gott des Krieges. Der kleinere Wolf steht währenddessen für Atreus. Verfeinert und abgerundet wird der Look durch diverse Runen und eine schicke Kette sowie das God of War-Symbol an der Seite.

Hier könnt ihr euch zur Einstimmung nochmal den neuesten Teaser zu Ragnarök ansehen:

Bisher nur ein Konzept: Aktuell gibt es diese PS5 nicht zu kaufen, schon gar nicht offiziell. Allerdings haben uns die beiden Menschen hinter diesem Design bereits einige Body-Kits über ihre Etsy-Seite verkauft, wenn auch nur in geringer Stückzahl. Ob das auch bei dieser God of War-Version der PS5 der Fall sein wird, steht aktuell aber wohl noch nicht fest.

Auf der Reddit-Seite des brasilianischen Pärchens findet ihr noch sehr viel mehr Custom-Designs der beiden. Ihnen verdanken wir unter anderem zum Beispiel auch schon diese geniale PS5 im Design des ersten God of War:

A propos abgefahrene PS5-Designs:

Bald vielleicht auch offiziell: Es gibt Hoffnung darauf, dass wir irgendwann sogar echte Limited Editions der PS5 im Design großer Spiele wie God of War Ragnarök direkt von Sony bekommen könnten. Zumindest deutet darauf eventuell eine neue Stellenausschreibung hin, in der Sony nach Packaging Plannern sucht und in der unter anderem von Special- sowie Collector's Editions, Hardware und Hardware-Bundles die Rede ist.

Wann kommt God of War 2 endlich? Falls ihr wie wir sehnsüchtig auf den Release von God of War Ragnarök wartet, lasst euch gesagt sein: Allzu lang dauert es nicht mehr, wenn sich nichts ändert. Planmäßig soll der Nachfolger des Riesen-Erfolgs am 9. November dieses Jahres erscheinen, und zwar für die PS4 und die PS5.

Wie findet ihr das Design der Custom-PS5? Wie viel Geld würdet ihr dafür ausgeben?