PlayStation-Adventskalender 2025 ist jetzt erhältlich und wenn ihr einen haben möchtet, solltet ihr nicht zu lange warten

So sieht der Adventskalender dieses Jahr aus.

Bald heißt es wieder: jeden Tag ein Türchen. Zumindest, falls ihr euch einen Adventskalender besorgt oder von euren Liebsten einen bekommt, um euch das Jahres-Finale zu versüßen. "Versüßen" muss aber gar nicht wörtlich gemeint sein, denn zur Schoki-Füllung gibt es jede Menge Alternativen. Auch PlayStation hat wieder eine Schachtel mit 24 Türchen am Start. In der erwartet euch vor allem Store-Guthaben.

PlayStation-Adventskalender 2025: Bei diesen Händlern könnt ihr ihn kaufen

Den Kalender könnt ihr nur direkt vor Ort bei vier unterschiedlichen Händlern kaufen, online ist er nicht verfügbar:

Media Markt

Saturn

Kaufland

Müller

Zudem weist Sony in einer Pressemitteilung darauf hin, dass es nur eine streng limitierte Stückzahl geben wird. Ist diese bei den Handelspartnern ausverkauft, kommt kein Nachschub mehr.

PlayStation-Adventskalender 2025 gewinnen: Daneben habt ihr aber auch auf dem PlayStation-Blog die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem euch eins von zehn Exemplaren winkt. Ihr müsst dafür eure E-Mail-Adresse angeben und verraten, welcher PlayStation-Charakter euer liebster ist. Weitere Teilnahmebedingungen findet ihr direkt auf der Seite.

Was steckt im PlayStation Adventskalender 2025 und was kostet er?

Wie schon im letzten Jahr handelt es sich in erste Linie um einen Guthaben-Kalender. Das Guthaben könnt ihr ganz normal im Store für alle Inhalte wie Spiele, DLCs oder die PS Plus-Mitgliedschaft ausgeben. Einlösbar ist es ebenfalls wie gewohnt via Browser, direkt an der Konsole oder in der App. Daneben gibt's aber noch weitere Goodies.

Das sind die Inhalte des PlayStation-Guthaben-Adventskalenders 2025 in der Übersicht:

2 x 25 Euro PlayStation Store Guthaben-Codes

Weihnachtliches Puzzle (96 Teile)

(96 Teile) Gewinn-Chance auf einen von 1.111 Preisen

Was kostet der PlayStation-Adventskalender? Er wird für 50 Euro angeboten, also zum Gegenwert des enthaltenen Guthabens. Das Puzzle gibt es noch obendrauf – und eben eine kleine Chance, beim Gewinnspiel noch mehr abzuräumen, wenn auch dafür natürlich sehr viel Glück gefragt ist.

So nehmt ihr am Gewinnspiel um die Kalender-exklusiven Preise teil: Teilnehmen könnt ihr über die offizielle PlayStation-Seite. Hier findet ihr aktuell noch den Hinweis, dass das Gewinnspiel bald verfügbar sein wird. Genau gesagt könnt ihr mit einem Code ab dem 12. Dezember mitmachen.

Werdet ihr euch den Guthaben-Kalender für euch selbst holen oder ihn womöglich an eure zockenden Liebsten verschenken? Und schafft ihr es allgemein, jeden Tag nur ein Türchen zu öffnen oder leert ihr schon bis Mitte Dezember mindestens einen Kalender?