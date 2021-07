PlayStation-Event im Juli: Das wünschen wir uns von Sony

Das nächste PlayStation-Event wird kommen - früher oder später. Da Sony aber keinen Auftritt auf bzw. um die E3 2021 herum hatte, drehen sich die Gerüchte um ein Event im Juli, das Neuigkeiten zur PS4 und PS5 bieten soll. Hier wird beispielsweise bereits über erstes Gameplay zu God of War: Ragnarok spekuliert.

Natürlich haben auch wir in der Redaktion uns Gedanken zur nächsten State of Play (oder was für ein Event es auch sein wird) gemacht. Dazu zählen auch unsere persönlichen Wünsche an das Event, die wir euch nicht vorenthalten.

Hannes will endlich Sonys Whitelist für die PS5-Speichererweiterung

"Next Gen"-Spiele sind toll, verbrauchen aber auch oft jede Menge Speicherplatz - ja, ich meine auch dich, CoD: Warzone! In den ersten Monaten hat mir die interne SSD-Festplatte der PS5 dahingehend noch gereicht. So langsam werden die 670 GB aber knapp und ich bin ständig gezwungen, Spiele wieder zu deinstallieren, obwohl ich vielleicht vor hatte, in den nächsten Tagen wieder reinzuschauen. Zugegeben, oft mache ich das dann ohnehin nicht, aber trotzdem: Es ist nervig, bei einer neuen Konsole so intensiv auf den Speicher schauen zu müssen.

Dabei gibt es eigentlich längst eine Lösung für das Problem. Sony hat einen Slot in der PS5 verbaut, der nur dafür da ist, die Aufrüstung durch NVMe-SSDs zu ermöglichen. Sprich: Mehr Speicher mit der superschnellen SSD-Technologie. Aber auch Monate nach dem Launch gibt es keine offizielle Whitelist von Sony, die uns sagt, welche SSD-Modelle kompatibel sind und die entsprechenden Zertifikate besitzt. Es hieß mal, im Sommer 2021 sei es soweit - hoffen wir mal, dass Sony endlich die Karten auf den Tisch packt.

Linda wünscht sich endlich News zum The Last of Us 2-Multiplayer

Naughty Dog arbeitet hinter den Kulissen an einer Multiplayer-Komponente zu The Last of Us Part 2. Das gab das Studio bereits im September 2019 bekannt und teaste dabei außerdem an, dass das Spiel als Standalone-Version erscheinen könnte. Womöglich wird der Multiplayer-Part also etwas größer, als zuvor angenommen. Schade nur, dass wir seitdem nichts mehr davon gehört haben. Es wird an der Zeit, wie ich finde! Wie wärs mit einem ersten Trailer oder gar einem Release-Termin?

Annika wünscht sich die Ankündigung von schwarzen PS5-Seitenplatten

Es gibt so vieles, das ich mir von Sony wünsche: Ein besseres PS Now-Angebot, ein neues Uncharted, mehr Speicherplatz… aber was ich unbedingt und am liebsten schon gestern bekommen hätte, wären offizielle schwarze Seitenplatten für die PlayStation 5. Denn diese futuristische Kombi aus Schwarz und Weiß starrt mich Tag für Tag auffällig an und ist für meinen Geschmack ein Griff ins Klo. Ich habe es zwar gerne schlicht, aber während mein restlicher Haufen an Technik sich in elegantem Schwarz perfekt in die Umgebung einfügt, macht die PS5 mit ihren weißen Akzenten einen auf Störenfried-Konsole, die nach Aufmerksamkeit buhlt - ähnlich wie das eine nervige Kind in der Klasse.

Ich glaube zwar, dass es noch etwas dauern wird, bis wir unsere PS5-Konsole optisch auch offiziell pimpen dürfen, aber immerhin gibt es ja schon den schwarzen DualSense-Controller. Da wären farbliche Seitenplatten doch der logische nächste Schritt, oder?! Wichtiger wäre aber erstmal, dass Sony die Verfügbarkeit der PS5 besser in den Griff bekommt, weil wer soll das optische Zubehör sonst kaufen? Bis es soweit ist, versuche ich also gekonnt die PS5 allein für ihre inneren Werte zu lieben.

Rae will einfach nur, dass es überhaupt stattfindet

Bevor ich wie meine Kolleg*innen träume, was es bei Sony zu sehen gibt, möchte ich erstmal eines: Dass das Event tatsächlich und offiziell bestätigt wird. Aber langsam hab ich die Befürchtung, dass dieser Traum hier am unrealistischsten ist ...







Was erwartet ihr vom nächsten PlayStation-Event? Glaubt ihr, dass es im Juli stattfindet?