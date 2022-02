Insider glauben an State of Play-Event im März mit großen Titeln wie God of War 2

Laut mehreren Branchen-Insidern plant Sony die nächste State of Play für den März. Bei dem großen PlayStation-Event könnte es sich um eine "normale" State of Play handeln, nachdem die letzte derartige Show sich nur um Gran Turismo 7 gedreht hat. Das könnte wiederum bedeuten, dass wir endlich einige große und lang erwartete Titel wie God of War 2: Ragnarök und Hogwarts Legacy zu Gesicht bekommen.

Wann findet die nächste State of Play statt?

Womöglich im März: Eigentlich hieß es bereits Anfang des Jahres, Sony würde im Februar eine riesige PlayStation-Show auf die Beine stellen. Bisher kam allerdings "nur" die State of Play zu Gran Turismo 7. Das heißt, dass das ganz große Event eigentlich noch kommen dürfte. Nun verdichten sich die Hinweise, dass das im März der Fall sein soll.

"Die gute" State of Play: Genauer gesagt könnten wir es bei dieser nächsten State of Play mit einer regulären, allgemeinen PlayStation-Show zu tun bekommen. Also mit einer, bei der nicht nur ein einzelnes Spiel im Mittelpunkt steht, sondern eine ganze Reihe an kommenden Blockbustern.

Wie glaubwürdig ist das? Einigermaßen. Mittlerweile gibt es von mehreren bekannten Insidern entsprechende Prognosen und die meisten davon lagen in der Vergangenheit bereits mehrfach richtig. Das gilt für Tom Henderson sowie auch für den XboxEra-Podcast-Mitgründer Shpeshal_Nick. Nichtsdestotrotz solltet ihr solche Vorhersagen natürlich mit Vorsicht genießen, bis es offizielle Ankündigungen gibt.

Welche Spiele könnten gezeigt werden?

Falls die Sony-Show im März also wirklich stattfindet und es sich dabei um "die Gute" handeln soll, könnten riesige und heiß erwartete Blockbuster wie God of War 2: Ragnarök und Hogwarts Legacy gezeigt werden. Außerdem kommen natürlich noch Titel wie Forspoken, Final Fantasy 16 sowie Babylon's Fall oder mehr zu Ghostwire: Tokyo in Frage.

Zu Letzterem seht ihr hier einen aktuellen Trailer:

Ghostwire Tokyo ist ein Spiel, das sich nicht so leicht greifen lässt. GamePro-Redakteur Dennis hat in einer Preview für euch aber zusammengetragen, was ihr von dem unheimlich wirkenden Action-Adventure erwarten dürft.

Auf welche Spiele hofft ihr bei der nächsten Sony-Show? Was erwartet ihr, was haltet ihr für realistisch?